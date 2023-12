Bắt quả tang U40 bán dâm cho chàng trai 21 tuổi giá 400.000 đồng ở Đồng Nai

Công an tỉnh Đồng Nai vừa cho biết, ngày 19/12, Đội đăng ký quản lý vũ khí, vật liệu nổ; ngành nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu thuộc phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp Đội Cảnh sát Quản lý hành chính, Công an thị trấn Trảng Bom thuộc Công an huyện Trảng Bom tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú M.T, địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai do bà Lê Thị Minh Vân, sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú: 24, đường Trương Văn Ban, KP5, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai làm chủ cơ sở.

Hai đối tượng có hành vi mua bán dâm bị phát hiện. Ảnh: Công an Đồng Nai

Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện tại phòng 115, bà Q.T.G (43 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) đang có hành vi mua bán dâm với ông H.D.L (21 tuổi, ngụ TP Biên Hoà) với giá 400.000 đồng.

Bà G. khai nhận hoạt động bán dâm tại cơ sở lưu trú M.T từ ngày 30/11/2023 đến nay và thuê phòng của cơ sở này với giá 100.000 đồng/ngày để thuận tiện cho hoạt động bán dâm.

Ngoài ra, kiểm tra tại phòng 124 có một nhân khẩu đang lưu trú tên P.T.N (29 tuổi, quê Phú Thọ). Qua làm việc, bà P.T.N khai nhận thuê phòng nghỉ tại cơ sở lưu trú M.T từ tháng 6/2023 với giá 3 triệu đồng/tháng để hoạt động bán dâm.

Hình thức bán dâm là đăng hình ảnh nhạy cảm trên các trang website, chào mời bán dâm với giá 300.000 đồng/lượt và cho số điện thoại trên trang web để khách có nhu cầu mua dâm gọi, sau đó thỏa thuận tới cơ sở lưu trú M.T để hoạt động mua, bán dâm.

Lực lượng chức năng đã bàn giao vụ việc cùng các đối tượng cho Công an thị trấn Trảng Bom để tiếp tục củng cố hồ sơ ban đầu, làm rõ, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

