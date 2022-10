Bắt "nữ quái" thuê taxi "ém" 5 bánh heroin trên xe

Nữ quái ở Bắc Giang thuê tài xế taxi chở 5 bánh heroin đưa lên Lạng Sơn giao cho khách thì bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp Trạm CSGT Tùng Diễn bắt giữ quả tang.

Ngày 7/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng Lương Thị Thoa (SN 1981, trú tại phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang) và Đỗ Đức An (SN 1983, trú tại đường Hạ Vị, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang), thu giữ 5 bánh heroin.

Cán bộ điều tra lấy lời khai tài xế taxi Đỗ Đức An.

Trước đó, khoảng 23h ngày 4/10, tại km40 + 425, Quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Lạng Giai B, xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Trạm CSGT Tùng Diễn kiểm tra xe taxi BKS 98A-07149 chạy hướng Hà Nội - Lạng Sơn do Đỗ Đức An điều khiển. Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong xe "ém" 5 bánh heroin.

Lương Thị Thoa cùng 5 bánh heroin tang vật.

Qua đấu tranh, đối tượng Đỗ Đức An khai nhận, số ma túy trên được An nhận vận chuyển thuê cho Lương Thị Thoa (SN 1981, trú tại phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang). Ngay lập tức, một tổ công tác khác đã tiến hành bắt giữ đối tượng Lương Thị Thoa.

Hiện vụ án đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng.

