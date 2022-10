Đánh sập đường dây ma túy từ Điện Biên về Hà Nội

Ngày 3/10, Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết: Đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng về hành vi mua bán và vận chuyển trái phép chất ma túy. Đây là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Điện Biên về Hà Nội do đối tượng Lò Văn Hải (SN 1993, ở xã Mường Lạn, huyện Mường Áng, tỉnh Điện Biên) cầm đầu.

Trước đó, khoảng 6 giờ 20’ ngày 25/8, tổ công tác Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy phối hợp với Công an phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội trong khi làm nhiệm vụ đã phát hiện, kiểm tra Lò Văn Hùng (SN 2003, địa chỉ Bản Hua Ná, xã Mường Lạn, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) chở Lường Văn Ọi (SN 1987, ở xã Ắng Nưa, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) trên xe máy Honda Wave, màu đỏ, BKS: 27B1-694.28 dừng đỗ tại trước cửa số 44 Đường Thành, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm.

Hai đối tượng Hùng và Ọi bị bắt giữ khi đang đi giao 2 bánh heroin.

Qua kiểm tra, Hùng và Ọi khai nhận đang cất giấu ma túy trong xe máy để vận chuyển từ Điện Biên đến Hà Nội giao cho khách tên “Hậu” tại địa chỉ trước cửa số 75 Đường Thành. Tổ công tác kiểm tra xe máy và phát hiện trong khung yên xe, dưới lớp đệm mút có 2 bánh hình hộp chữ nhật được bọc bằng nhiều lớp ni lông. Hùng và Ọi khai nhận là 2 bánh heroin.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ, niêm phong tang vật và đưa Lò Văn Hùng, Lường Văn Ọi cùng tang vật, phương tiện về trụ sở cơ quan Công an để làm rõ.

Tại Cơ quan điều tra, qua đấu tranh với các đối tượng khai nhận, khoảng 15 giờ ngày 24/8, Lò Văn Hùng có em rể là Lò Văn Hải (SN 1993, ở bản Hua Ná, xã Mường Lạn, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) đi sang nhà và đưa cho Ọi 1 xe máy nhãn hiệu Honda Wave, màu đỏ, BKS 27B1-694.28. Hải nói với Ọi bên trong yên xe máy có 2 bánh heroine và bảo Ọi đi cùng cháu là Lò Văn Hùng mang ma túy xuống Hà Nội để giao cho khách. Nếu giao thành công, Hải hứa trả công cho Ọi và Hùng mỗi người 5 triệu đồng.

Các đối tượng bị đưa về trụ sở Công an để đấu tranh làm rõ.

Khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, Ọi điều khiển xe máy Honda Wave, BKS 27B1-694.28 chứa ma túy đến nhà nhà bố đẻ của Hùng tại xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. Trên đường đi, Ọi gặp Hùng ở giữa đường và cùng đi về nhà bố của Hùng. Sau đó, Hùng để lại xe máy của mình rồi cùng Qi đưa xe máy có chứa ma túy ra khu vực xe khách và để xe lên nóc xe. Hai đối tượng đi xe khách xuống Hà Nội. Đến Hà Nội. Đến nơi, Hùng đèo Ọi đến địa chỉ 75 Đường Thành để giao ma túy cho khách thì bị lực lượng Công an kiểm tra, bắt giữ.

Mở rộng điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm xác định đối tượng Lò Văn Hải đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đồng phạm của Hải là Tòng Văn Tại (SN 1994, ở xã Mường Lạn, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) khai nhận, khoảng đầu tháng 8/2022, Tại được Lò Văn Hải rủ tham gia vào việc bán ma túy cho khách tại Hà Nội. Hải nói với Tại có một người khách tên Hậu đang có nhu cầu hỏi mua 2 bánh ma túy và Hải có đầu nhập hàng tại xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông với giá 120 triệu đồng/1 bánh và dự định sẽ bán cho Hậu với giá 150 triệu đồng/1bánh.

Đối tượng Tại bị bắt giữ.

Hải sẽ lo nhập hàng còn Tại phụ trách việc liên lạc trao đổi với Hậu và hứa sẽ trả công cho Tại 5 triệu đồng. Ngày 18/8/2022, Hải cho Tại số điện thoại mới của Hậu để liên lạc. Tại liên lạc được Hậu hẹn đến địa chỉ 75 Đường Thành, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội để nhận tiền mua ma túy. Tại đi đến địa chỉ trên thì được một người nam thanh niên, khoảng 30 tuổi đi xe máy Honda Wave, màu trắng đưa cho 1 ba lô bên trong có 300 triệu đồng là tiền mua ma túy. Tại mang tiền về Điện Biên đưa cho Hải và nhận 5 triệu đồng tiền công.

Ngày 24/8, Hải bảo Tại đã đóng 2 bánh heroin vào trong yên xe máy và đưa xe cho Lường Văn Ọi và Lò Văn Hùng để giao cho khách tên Hậu. Khi hai đối tượng này xuống Hà Nội giao hàng đã bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ. Đến chiều ngày 26/8, Tại bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ.

Ngày 29/8/2022, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Lường Văn Qi và Lò Văn Hùng về hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy; Khởi tố bị can và tạm giam đối với Tòng Văn Tại về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy; Khởi tố bị can và tạm hoãn xuất cảnh đối với Lò Văn Hải về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

