Hàng trăm nam nữ phê ma túy tại quán bar ở Kiên Giang

Chủ Nhật, ngày 02/10/2022 10:34 AM (GMT+7)

Qua kiểm tra quán bar, công an phát hiện 105 người - trong đó có 39 nữ, dương tính với ma túy.

Vào khoảng 0h15 ngày 2/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng Phòng Quản lý hành chính và trật tự xã hội và Phòng Cảnh sát cơ động tiến hành kiểm tra đột xuất quán bar Paradise.

Hàng trăm người bị công an tạm giữ.

Quán này nằm ở số 35-36, đường Lạc Hồng, khu phố 1, phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá. Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện hàng trăm khách đang nhảy múa trong tiếng nhạc. Thấy có công an, nhiều đối tượng vứt ma túy xuống sàn nhà để phi tang và tìm cách tháo chạy nhưng đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Tại hiện trường, công an đã tìm thấy một số viên nén, bịch nilon bên trong chứa các hạt tinh thể màu nghi là ma túy tổng hợp vứt dưới sàn nhằm phi tang.

Có 39 cô gái dương tính với ma túy.

Quá trình kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tang Phan Văn Tuyền (SN 2000, HKTT: ấp Nam Quy, xã Đông Thái, huyện An Biên) và Châu Khánh Duy (SN 2001, HKTT: ấp Vĩnh Trung, Hòa Chánh, U Minh Thượng) - đều thuộc tỉnh Kiên Giang, là nhân viên của quán về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tang vật thu giữ gồm 2 viên nén màu xám và 1 bịch nghi là chất ma túy, 2 điện thoại di động và số tiền 3.500.000 đồng.

Hiện tại, Tuyền và Duy đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đối với 207 khách chơi, qua test nhanh có 105 người dương tính với chất ma túy (66 nam, 39 nữ). Hiện nay vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục sàng lọc, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

