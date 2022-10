Thanh niên 18 tuổi mang 70 điếu thuốc lá thảo mộc tẩm ma tuý đi bán

Thanh niên 18 tuổi khai nhận giấu ma túy dạng thảo mộc khô trong 70 điếu thuốc lá cười, đem đi giao dịch thì bị Công an kiểm tra bắt giữ.

Ngày 2-10, Công an TP. Hà Nội cho biết, Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Tuấn Minh (SN 2004, HKTT: 31 ngõ 159 Hồng Mai, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyễn Viết Tuấn Minh bị khởi tố với hành vi Mua bán trái phép chất ma túy

Trước đó, khoảng 19 giờ 25 phút ngày 26-9, Công an phường Hàng Bài làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến phố Vọng Đức, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, phát hiện Minh cầm trên tay 1 hộp giấy có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, Minh tự giao nộp cho tổ công tác hộp giấy và khai nhận bên trong có đựng 10 bao thuốc lá cười màu đỏ, mỗi bao thuốc có 7 điếu thuốc, bên trong mỗi điếu thuốc đều chứa thảo mộc khô có chất ma tuý.

Bên trong mỗi điếu thuốc lá cười đều chứa ma túy dạng thảo mộc khô

Qua quá trình đấu tranh khai thác, Minh đã khai nhận đang đem số bao thuốc trên đi bán kiếm lời, nhưng chưa kịp thực hiện giao dịch thì bị Công an kiểm tra bắt giữ.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ, niêm phong số tang vật trên và đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở Công an phường để làm rõ. Tang vật qua giám định là 68,603 gam ADB - Butinaca (một dạng ma tuý).

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, tiếp tục xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

