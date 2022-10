‘Nữ quái’ mang 3 tiền án, tiền sự vẫn mua ma túy bán cho con nghiện

Thứ Tư, ngày 05/10/2022 14:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Dù bản thân mang 3 tiền án, tiền sự liên quan đến trộm cắp tài sản và sử dụng trái phép chất ma túy nhưng đối tượng Lê Thị Kim Quy vẫn “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục tàng trữ ma túy bán cho con nghiện để kiếm lời.

Sáng 5/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế) cho biết, đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thị Kim Quy (SN 1994, trú tại số nhà 323 đường Trần Huy Liệu, phường Đông Ba, TP Huế) để điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Dù bản thân mang 3 tiền án, tiền sự liên quan đến trộm cắp tài sản và sử dụng trái phép chất ma túy nhưng đối tượng Quy vẫn “ngựa quen đường cũ”.

Đối tượng Lê Thị Kim Quy (góc trái) tại cơ quan Công an.

Vào 23h30 tối 4/10, tại số nhà 101 đường Trần Huy Liệu, Quy tàng trữ trên người hàng chục viên nén hồng phiến, sau khi đã bán bớt số ma túy cho con nghiện thì bị Công an phường Đông Ba bắt quả tang.

Quy khai nhận, trước đó đã mua số hồng phiến trên từ một người chưa rõ lai lịch nhằm mục đích bán cho con nghiện kiếm lời.

Công an TP Huế còn cho biết, tuyến đường Trần Huy Liệu thuộc phường Đông Ba là khu vực trọng điểm về ANTT và hiện đang được các Đội nghiệp vụ của Công an TP Huế phối hợp với Công an phường Đông Ba chuyển hóa.

Từ đầu năm 2022 đến nay, tại tuyến đường này, lực lượng Công an đã quét xoá 12 điểm sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy, bắt và xử lý 15 đối tượng, thu giữ hơn 527 viên, gói ma túy các loại.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/nu-quai-mang-3-tien-an-tien-su-van-mua-ma-tuy-ban-cho-con-nghien...Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/nu-quai-mang-3-tien-an-tien-su-van-mua-ma-tuy-ban-cho-con-nghien-i669868/