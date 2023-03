Bắt nhóm mua sổ hồng giả mang đi thế chấp

Ngày 15-3, Công an huyện Ia Pa (Gia Lai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can, tạm giam đối với Rchăm H’Đuy (48 tuổi); Kpă H’Khai (49 tuổi) và Siu H’Loanh (51 tuổi) cùng ngụ Bôn Chơ Ma, xã Ia Trôk, huyện Ia Pa về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng bị bắt giam. Ảnh: CACC.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 4-2022 đến 11-2022, những người này thông qua mạng xã hội Facebook, thuê người làm giả chín giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) giả với danh nghĩa UBND huyện Ia Pa cấp và một căn cước công dân mang tên Rchăm H’Đuy.

Sau đó, nhóm này sử dụng bảy GCN giả trên đem thế chấp cho một cá nhân và bốn cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ để vay 355 triệu đồng tiêu xài. Đến hạn trả nợ, những người nêu trên không trả nên các bị hại trình báo cơ quan công an.

Trước đó, PLO đã đưa tin Cơ quan Công an huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã phát thông báo truy tìm bị hại liên quan đến vụ án hình sự "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" xảy ra từ đầu năm 2022.

Công an huyện Ia Pa xác định, có bốn người lập nhóm, lên kế hoạch dùng GCN giả đặt mua qua mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

