Cô gái 32 tuổi dùng "sổ đỏ" giả lừa đảo, chiếm đoạt 500 triệu đồng

Ngày 3/1, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận vừa có quyết định tạm giữ Hoàng Anh Thiện (SN 1997, trú tổ 37, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ,...