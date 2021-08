“Bà trùm” cho vay nặng lãi dùng dây điện hành hạ người đàn ông vì chậm trả tiền

Thứ Ba, ngày 17/08/2021 11:53 AM (GMT+7)

Hiền đã dùng đoạn dây điện đánh liên tiếp vào người anh H. khoảng 15 cái, do chưa có tiền trả cho chủ nợ, nên anh T.Q.H cam chịu để Hiền đánh mà không có sự chống cự lại.

Cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp nhà của đối tượng Lê Thị Hiền.

Ngày 16/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Hiền (SN 1963, trú tại thôn Đại Vường, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và Cố ý gây thương tích.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, qua công tác nắm tình hình và và thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan, Công an huyện Hương Sơn xác định đối tượng Lê Thị Hiền trong thời gian qua đã có hành vi cho vay nặng lãi trên địa bàn.

Khám xét khẩn cấp nhà Lê Thị Hiền, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ nhiều sổ sách, tài liệu và hợp đồng thể hiện nội dung cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự mà Hiền là người đứng tên cho vay.

Qua làm việc với cơ quan Công an, Hiền khai nhận đã nhiều lần thực hiện hành vi cho vay lãi nặng đối với nhiều người từ năm 2017 tới nay. Hiền sử dụng phương thức vay do hai bên tự thống nhất thỏa thuận về cách thức vay và trả, mức lãi suất cho vay là 3000 đồng/1 triệu/ngày.

Đối tượng Lê Thị Hiền đánh gây thương tích cho anh T.Q.H.

Làm việc với những người vay tiền có tên trong các hợp đồng cho vay thu giữ được trước đó tại nhà đối tượng Hiền, bước đầu Công an huyện Hương Sơn đã xác định được hành vi cho vay nặng lãi của đối tượng Lê Thị Hiền. Đồng thời, cơ quan công an cũng chứng minh được tổng số tiền mà Hiền đã hưởng lợi bất chính từ hoạt động cho vay là 115,922 triệu đồng trên 6 hợp đồng cho vay.

Trước đó, ngày 3/8, Lê Thị Hiền hẹn anh T.Q.H (SN 1978, trú tại xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn) - là người vay tiền qua nhà Hiền để trả tiền lãi và tiền nợ gốc. Tại đây, anh T.Q.H chưa có tiền để trả cho Hiền.

Lúc này, “bà trùm” đã dùng đoạn dây điện đánh liên tiếp vào người anh H. khoảng 15 cái, do chưa có tiền trả cho chủ nợ nên anh T.Q.H cam chịu để Hiền đánh mà không có sự chống cự lại.

Hậu quả anh T.Q.H đã bị nhiều vết bầm tím trên cơ thể, tỷ lệ tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định là 5%.

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết thêm, “bà trùm” Lê Thị Hiền từng có 2 tiền án về tội danh Trộm cắp tài sản.

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Nguồn: http://danviet.vn/ba-trum-cho-vay-nang-lai-dung-day-dien-hanh-ha-nguoi-dan-ong-vi-cham-tra-tien-...Nguồn: http://danviet.vn/ba-trum-cho-vay-nang-lai-dung-day-dien-hanh-ha-nguoi-dan-ong-vi-cham-tra-tien-50202117811541989.htm