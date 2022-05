Bắt nghịch tử sát hại mẹ dã man chỉ vì giặt đồ có tiền trong túi

Ngày 17-5-2022, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hoàng Phi (SN 1978, ngụ ấp Hội Phú, xã Tân Hội, huyện Tân Châu) về hành vi giết người.

Đối tượng Phi

Trước đó, ngày 16/5/2022, Công an huyện Tân Châu, nhận được tin báo từ Công an xã Tân Hội, vừa xảy ra vụ án giết người tại ấp Hội Phú, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, do đối tượng Nguyễn Hoàng Phi ra tay giết mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Huệ (SN 1944, ngụ ấp Hội Phú, xã Tân Hội).

Qua làm việc, đối tượng Phi khai nhận khoảng 9 giờ sáng 16-5, khi đang ở nhà cùng với bà Huệ thì Phi đi tìm đồ cá nhân của mình để lấy tiền nhưng không thấy. Phi hỏi mẹ thì bà Huệ nói đồ đang trong máy giặt không lấy ra được thì Phi kêu bà Huệ phải đền số tiền 5 triệu đồng. Bà Huệ nói không có tiền nên Phi bực tức lấy cây xẻng đào đất đánh nhiều cái vào đầu bà Huệ, làm bà bị thương.

Tang vật

Hiện trường gây án

Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng sau đó bà Huệ đã tử vong tại bệnh viện.

Vụ việc đã được Công an huyện Tân Châu đã chuyển giao cho Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra tra Công an tỉnh thụ lý.

