Bắt kẻ đồi bại hiếp dâm bé gái tại trường tiểu học rồi bỏ trốn

Thứ Tư, ngày 24/03/2021 09:30 AM (GMT+7)

Đối tượng lẻn vào khu vực Trường tiểu học xã Hưng Lĩnh rồi thực hiện hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi rồi bỏ trốn.

Đối tượng D.Đ.T tại cơ quan công an đã cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội.

Ngày 24/03, nguồn tin từ Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An cho biết: Đơn vị đã bắt được đối tượng gây ra vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi tại khu vực Trường tiểu học xã Hưng Lĩnh (Hưng Nguyên). Danh tính đối tượng là D.Đ.T (SN1982, trú xóm 4 xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn). Đối tượng bị bắt khi đang tìm cách bỏ trốn khỏi nơi tạm trú.

Trước đó, vào ngày 22/3, Công an xã Hưng Lĩnh nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có 1 đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi tại khu vực Trường tiểu học xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên. Ngay sau đó, công an địa phương đã xác minh thông tin và thông báo lên Công an huyện Hưng Nguyên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Hưng Nguyên đã dựng lại hiện trường, lên danh sách đối tượng khả nghi. Từ các manh mối thu thập, cơ quan điều tra đã xác định D.Đ.T là đối tượng tình nghi số 1, vì vào khoảng thời gian này có người nhìn thấy T. xuất hiện ở gần khu vực.

Tiếp tục điều tra và lần theo dấu đối tượng, vào lúc 2h ngày 23/3/2021, Công an huyện Hưng Nguyên đã bao vây, bắt giữ đối tượng tại phường Hưng Bình, thành phố Vinh - nơi đối tượng đang ở trọ.

Bước đầu, đối tượng T. khai, vào ngày 22/3/2021, sau khi về nhà chơi ở xã Xuân Lâm, T. nảy sinh ý định phạm tội nên đã vào trường tiểu học xã Hưng Lĩnh để thực hiện hành vi. Sau khi thực hiện xong, vì lo sợ nên đối tượng đã lên xe máy chạy về khu nhà trọ sắp xếp tư trang chuẩn bị bỏ trốn, tuy nhiên chưa kịp đi thì bị Công an huyện Hưng Nguyên bắt giữ.

Vụ việc đang được Công an huyện Hưng Nguyên tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/nghe-an-bat-ke-doi-bai-hiep-dam-be-gai-tai-truong-tieu-hoc-roi-bo-tron-d500189.html