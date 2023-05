Bắt kẻ chuyên mua các thiếu nữ về giam lỏng ép bán dâm trừ nợ

Ngày 27/5, Công an quận 12, TP Hồ Chí Minh đã di lý Lê Thanh Đoàn (SN 1985, quê Hà Nội) từ Long An về TP Hồ Chí Minh lấy lời khai để xử lý về hành vi “mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi và giữ người trái pháp luật”.

Trước đó đầu tháng 12/2022, Công an quận 12 ập vào kiểm tra khách sạn H.K do Đoàn thuê để kinh doanh phát hiện 11 cô gái trẻ, trong đó có người chỉ 14 tuổi bị giam lỏng ở đây.

Các cô gái khai nhận bị Đoàn mua từ các tỉnh miền Tây từ đối tượng Phạm Hoàng Em (tự Trắng, SN 1989, quê Cần Thơ) với giá 140 triệu đồng, đưa về TP Hồ Chí Minh “giam lỏng” tại khách sạn. Hằng ngày các cô gái bị ép bán dâm để trừ nợ.

Đối tượng Đoàn.

Từ lời khai của các cô gái, Công an quận 12 đã bắt khẩn cấp Phạm Hoàng Em, Vũ Văn Tuấn (SN 1995, quê Bà Rịa - Vũng Tàu), Vũ Đức Hoàng (SN 1981, ngụ Phú Nhuận), Vũ Hoàng Tân (SN 2005, con của Hoàng) để điều tra về hành vi “mua bán người dưới 16 tuổi và giữ người trái pháp luật”.

Tuấn, Hoàng, Tân khai được Đoàn thuê với giá 7 triệu/tháng làm nhân viên phục vụ, quản lý khách sạn và trông coi các cô gái. Để thu hút khách, Đoàn đã đưa nhưng cô gái này chụp hình khỏa thân, khiêu dâm và đăng tải trên các trang mạng xã hội.

Hình ảnh Đoàn trong quyết định truy nã và thời điểm Đoàn bị khống chế.

Thời điểm công an kiểm tra và giải cứu 11 cô gái, Đoàn đã nhanh chân tẩu thoát. Xác định Đoàn là đối tượng chủ chốt trong vụ án, Công an quận 12 đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Đoàn.

Sau hơn 5 tháng lẩn trốn khắp nơi, Đoàn liên hệ với một người quen là Đỗ Trung Kiên (SN 1996, quê Đắk Lắk) đang ở trọ tại đường Huỳnh Hữu Thống, phường 3, TP Tân An, tỉnh Long An ngụ ý muốn đến ở nhờ vài ngày và được Kiên đồng ý.

Ba đối tượng liên quan bị bắt trước đó.

Công an TP Tân An xác định Đoàn là đối tượng mà Công an quận 12 đang truy nã đang lẩn trốn ở đây nên tổ chức vây bắt. Tối 25/5, khi Đoàn vừa về đến phòng trọ thì các tổ công tác đã ập vào bắt giữ.

Công an quận 12 tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/bat-ke-chuyen-mua-cac-thieu-nu-ve-giam-long-ep-ban-dam-tru-no-i6...Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/bat-ke-chuyen-mua-cac-thieu-nu-ve-giam-long-ep-ban-dam-tru-no-i694884/