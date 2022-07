Bắt hai kẻ “ngáo đá” trộm ôtô Toyota Camry

Công an tỉnh Tây Ninh đã bàn giao 2 đối tượng cùng tang vật cho công an TP Tây Ninh thụ lý, điều tra.

Chiều 22/7, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Tây Ninh đã bàn giao Nguyễn Trường Thi (SN 1983, ngụ phường 3, TP Tây Ninh) và nam thanh niên khác (chưa rõ danh tính do có biểu hiện ngáo đá) cùng tang vật cho Công an TP Tây Ninh thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, tối 21/7, Trạm CSGT Trảng Bàng, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh nhận được tin báo của người dân về đối tượng vừa trộm ôtô hiệu Toyota Camry, màu trắng, BKS 70A-241.38 lưu thông trên Quốc lộ 22B, hướng từ TP Tây Ninh về TP Hồ Chí Minh.

Đến 8h30 ngày 22/7, Trạm CSGT Trảng Bàng tiếp tục nhận được thông tin ôtô trên đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 22B, hướng từ TP Tây Ninh về huyện Gò Dầu.

Ngay lập tức, Ban Chỉ huy Trạm CSGT Trảng Bàng phân công tổ công tác, do Trung tá Trần Quốc Bảo làm Tổ trưởng chốt chặn tại khu vực UBND xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu.

Khoảng 10 phút sau, phát hiện xe ôtô bị mất trộm, tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra. Trên xe có hai đối tượng, qua kiểm tra, cả hai đều dương tính với ma túy.

