Bắt giữ nghi can sát hại cô gái trong nhà nghỉ

Thứ Sáu, ngày 26/06/2020 19:12 PM (GMT+7)

Công an đã bắt giữ nghi phạm sát hại cô gái trong nhà nghỉ chỉ sau vài giờ gây án.

Nghi can Trần Minh Tâm

Vào lúc 15h ngày 26/6 lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Công an TP Biên Hòa đã phát hiện, bắt giữ Trần Minh Tâm (29 tuổi, ngụ tại phường Tân Hòa, TP Biên Hòa) - nghi can sát hại một phụ nữ trong nhà nghỉ. Đối tượng bị bắt khi đang ở nhà của người thân tại ấp An Chu (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom).

Trong quá trình truy bắt nam thanh niên này, lực lượng công an còn phát hiện và bắt giữ em ruột của Tâm là Trần Đăng Khoa (22 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) - đối tượng có quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an thành phố Biên Hòa về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, khoảng 8h45 ngày 26/6, chị L.C.T (35 tuổi, quê Quảng Trị) được phát hiện đã tử vong trên sàn phòng tại nhà nghỉ P.Đ thuộc Kp5, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa với nhiều vết đâm trên cơ thể.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân đi cùng một nam thanh niên vào thuê phòng. Khi thấy người thanh niên xuống quầy lễ tân yêu cầu trả phòng mà không thấy cô gái, nhân viên tại khách sạn nghi ngờ nên lên kiểm tra phòng, phát hiện chị T. đã tử vong.

Qua công tác khám nghiệm, lực lượng Công an xác định đối tượng nghi vấn gây ra vụ án mạng là Trần Minh Tâm và truy bắt. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an đấu tranh, làm rõ.

