Bắt giam nữ chủ quán karaoke cố thủ, giấu khách lên tầng thượng

Thứ Bảy, ngày 24/07/2021 07:23 AM (GMT+7)

Lén hoạt động quán karaoke trong lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khi lực lượng chức năng kiểm tra, Đỗ Thu Hà chỉ đạo nhân viên khoá trái cửa và hướng dẫn hàng chục khách đi trốn.

Thông tin từ Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) ngày 23-7 cho biết Công an quận đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Đỗ Thu Hà (44 tuổi, trú tại phường Trung Tự, quận Đống Đa) về tội Chống người thi hành công vụ.

Bị can Đỗ Thu Hà tại cơ quan công an - Ảnh: Công an TP Hà Nội

Theo cơ quan công an, tối 9-7, lực lượng chức năng kiểm tra quán karaoke Linh Dương (ở phường Trung Tự) do bị can Đỗ Thu Hà làm chủ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện quán vẫn lén hoạt động, bất chấp lệnh cấm của UBND TP về phòng, chống dịch Covid-19. Lúc này, chủ quán karaoke đã không hợp tác với cảnh sát, còn chỉ đạo nhân viên khóa cửa quán và hướng dẫn cho khách hát trốn lên tầng 7.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Đống Đa đã tiếp cận vào trong quán karaoke sau khoảng 2 giờ. Tại đây, cảnh sát phát hiện 8 người ở tầng một và 24 khách hát khác ở tầng thượng.

Tại cơ quan điều tra, bị can Hà thừa nhận đã được UBND phường tuyên truyền về lệnh dừng hoạt động quán karaoke để phòng chống dịch. Qua đó, bị can này cũng ký cam kết không vi phạm nhưng vẫn mở cửa đón khách hát.

Theo Công an quận Đống Đa, bà Hà đã mở quán karaoke Linh Dương từ năm 2015. Đến năm 2017, các cơ quan chức năng quận Đống Đa đã thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và yêu cầu quán dừng hoạt động, do phát hiện cơ sở của bà Hà có nhiều sai phạm. Trong suốt thời gian qua, quán karaoke Linh Dương đã nhiều lần bị xử phạt do cố tình hoạt động chui, thậm chí, nhân viên của quán từng bị bắt về tội Môi giới mại dâm.

