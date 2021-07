Bí mật trong quán karaoke khiến bà chủ “cố thủ” cả đêm

Thứ Năm, ngày 22/07/2021 20:28 PM (GMT+7)

Lực lượng kiểm tra đã yêu cầu mở cửa từ đêm hôm trước, tuy nhiên đến sáng hôm sau bà chủ quán karaoke mới chấp hành và mở cửa.

Ngày 22/7, thông tin từ Công an TP.Hải Phòng cho biết, Công an huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng vừa phát hiện nhóm nam, nữ thanh niên dương tính với chất cấm tại một quán karaoke trên địa bàn.

Một số nam, nữ thanh niên tụ tập tại quán karaoke Nice

Theo Công an TP.Hải Phòng, khoảng 22h30 ngày 21/7, Công an huyện Tiên Lãng kiểm tra hành chính quán karaoke Nice có địa chỉ tại Khu 3 thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng do bà Vũ Thị Tuyết (SN 1973) làm chủ. Tuy nhiên lúc này, bà Tuyết không chấp hành yêu cầu mở cửa để kiểm tra. Đến 7h30 ngày 22/7, bà Tuyết mới chấp hành yêu cầu mở cửa.

Quá trình kiểm tra, Công an huyện Tiên Lãng phát hiện có 46 khách (30 nam, 16 nữ). Công an huyện Tiên Lãng đã đưa số người trên về trụ sở, qua test nhanh phát hiện 7 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Hiện Công an huyện Tiên Lãng tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

