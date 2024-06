Bắt đối tượng truy nã sau 7 năm lẩn trốn tại UAE

Theo hồ sơ vụ án, năm 2016, Đặng Quốc Huy đã “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” bằng cách thuê 2 xe ô tô, sau đó mang đi cầm cố và chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Quốc Huy về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 140 Bộ luật Hình sự (1999). Do bị can bỏ trốn, tháng 6/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định truy nã đối với Đặng Quốc Huy.

INTERPOL Việt Nam tiến hành thủ tục bàn giao đối tượng Đặng Quốc Huy (áo vàng) cho Công an tỉnh Bắc Giang.

Tháng 11/2023, Ban Tổng thư ký INTERPOL đã ban hành Lệnh truy nã quốc tế số A-10739/11-2023 đối với Đặng Quốc Huy. INTERPOL Việt Nam đã phối hợp với Văn phòng INTERPOL của các quốc gia thành viên để xác minh thông tin và theo dõi di chuyển của Đặng Quốc Huy và đã xác định được đối tượng này đang ở UAE.

Ngày 31/5/2024, INTERPOL Việt Nam đã đề nghị Văn phòng INTERPOL Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (INTERPOL UAE) hỗ trợ xác minh, bắt giữ và bàn giao Đặng Quốc Huy cho Việt Nam. Ngày 26/6/2024, INTERPOL UAE đã bắt giữ và bàn giao Đặng Quốc Huy cho INTERPOL Việt Nam để dẫn độ về nước.

Quá trình tiếp nhận và dẫn độ đối tượng từ UAE về Việt Nam được thực hiện tuyệt đối an toàn và tuân thủ các điều ước, thỏa thuận quốc tế giữa hai nước.

