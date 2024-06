Lật mặt kẻ thủ ác sau 15 ngày lẩn trốn

Thuyết phục và vây bắt đối tượng Trịnh Xuân Thành trên sông

Vụ trọng án trong đêm

Sáng 16-12-2022, người dân xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương phát hiện anh Mạc Văn Đ (SN 1974) đã tử vong trước cửa nhà, trên người có nhiều thương tích, đồng thời nhà của nạn nhân cũng bị đốt cháy. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, CAH Nam Sách đã báo cáo sự việc lên Ban Giám đốc Công an tỉnh và chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) nhanh chóng điều tra .

Trong các vụ án giết người, hủy hoại vật chứng thì thủ phạm đều có sự tính toán từ trước để tránh sự phát hiện của cơ quan điều tra. Đối với vụ án này, điểm cháy đầu tiên được xác định ở khu vực cửa sổ và chất dẫn cháy là xăng dầu. Từ kết quả khám nghiệm tử thi, cơ quan công an nhận định nguyên nhân tử vong của nạn nhân Mạc Văn Đ do bị vật sắc nhọn đâm thấu tim... Thượng úy Phạm Thế Hiển - cán bộ CAH Nam Sách cho biết, nạn nhân có tiền án, tiền sự, nghi vấn sử dụng ma túy, và có nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp.

Với những nhân tố này thì chắc chắn Mạc Văn Đ có những mâu thuẫn không chỉ trong địa bàn mà còn có thể cả ngoài địa bàn huyện Nam Sách. Do vậy, Ban chuyên án đã bố trí trinh sát rà soát, sàng lọc kỹ những mối quan hệ mâu thuẫn của nạn nhân gần đây, thậm chí cả những đối tượng thường xuyên qua lại với nạn nhân.

Sau khi xác định tính chất của vụ án, Ban chuyên án chỉ đạo các điều tra viên củng cố tài liệu, xác minh những người biết vụ việc, rà soát các khu vực xung quanh hiện trường. Cùng với đó, tiến hành rà soát các nơi bán xăng để xác định đối tượng. Tuy nhiên do kẻ gây án đã chọn thời điểm đêm khuya nên hầu như không có nhân chứng.

Tại hiện trường, các kỹ thuật viên thu giữ được một dấu chân lạ trong khu vườn. Trung tá Bùi Duy Thiểm - Đội trưởng Đội CSHS, CAH Nam Sách kể lại: “Qua rà soát, cơ quan công an đặt ra nghi vấn trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội thì đối tượng cũng bị thương tích. Cách hiện trường khoảng 200m, chúng tôi phát hiện vài giọt máu trên mặt đường theo hướng đối tượng bỏ trốn nên đặt ra nghi vấn kẻ gây án có thể là người trong khu vực này”.

Xác minh mối quan hệ gia đình của nạn nhân, trinh sát tiếp tục đi gặp gỡ nhiều người với hy vọng sẽ tìm ra được manh mối dù là mơ hồ nhất. Trung tá Nguyễn Văn Đoàn - Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương chia sẻ, mối quan hệ gia đình của Mạc Văn Đ hết sức phức tạp nhưng lại không có những mâu thuẫn dẫn đến hành vi sát hại nạn nhân.

Giữa lúc này, mũi trinh sát rà soát camera trích xuất được hình ảnh của một người đàn ông từ hiện trường đi ra trên tay có cầm một chiếc can nhựa. Bên cạnh đó, qua kiểm tra toàn bộ các điểm bán xăng trên địa bàn và một số huyện lân cận, trinh sát nắm được thông tin của một người bán xăng lẻ về việc ngày 15-12-2022 (trước khi xảy ra vụ án 1 ngày) có 1 người đàn ông đến mua 100.000 đồng tiền xăng, định đựng vào túi nilon. Thấy vậy người bán xăng đã cho mượn can nhựa để đựng.

Quyết định truy tìm của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương sau khi Thành bỏ trốn khỏi nơi cư trú

Lộ diện kẻ thủ ác

“So sánh hình dáng đối tượng thu được trên camera, cộng với miêu tả của người bán xăng và kết hợp khoanh vùng đối tượng tại khu vực có dấu vết máu, cuối cùng chúng tôi thấy nổi lên đối tượng Trịnh Xuân Thành (SN 1980, trú tại thôn Kinh Dương, xã Hiệp Cát). Thông tin từ gia đình Thành cung cấp thì người này có cầm 1 can nhựa đi đâu không rõ vào khoảng 1h sáng ngày xảy ra vụ án. Tuy nhiên, khi công an triệu tập thì Thành đã bỏ trốn khỏi địa phương, chỉ mang theo duy nhất chiếc xe máy cũ” - Trung tá Nguyễn Văn Đoàn kể.

Từ những thông tin thu thập được, cơ quan điều tra xác định nghi phạm chính của vụ án là Trịnh Xuân Thành. Đối tượng này vốn làm nghề sông nước lâu năm, rất thông thuộc về bờ sông, bãi sú. Sau khi rà soát địa bàn huyện Nam Sách, thành phố Chí Linh và các huyên lân cận, cơ quan điều tra xác định có khả năng Trịnh Xuân Thành chưa ra khỏi huyện Nam Sách. “Trong vòng 15 ngày đêm, chúng tôi kiên trì quyết tâm truy bắt đối tượng. Cùng với sự quyết liệt của cán bộ, chiến sĩ còn là sự vào cuộc của các cấp chính quyền và sự nhiệt tình hỗ trợ của nhân dân. Đúng Tết Dương lịch 2023 có tin Trịnh Xuân Thành đang ở khu vực bãi bồi thuộc địa phận xã Hiệp Cát” - Trung tá Bùi Duy Thiểm nhớ lại.

Đúng như nhận định, khi phát hiện lực lượng vây bắt, Trịnh Xuân Thành chạy ra bờ sông với ý định bơi sang bờ bên kia thuộc huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Khi đối tượng bơi đến giữa dòng, lực lượng vây bắt dùng thuyền áp sát, đồng thời thuyết phục Thành đầu hàng. Tuy nhiên, Thành đã cầm theo 1 lọ thuốc sâu và cứ khi thấy lực lượng công an đến gần là dọa sẽ tự tử. Mất hơn 1 giờ thuyết phục, cuối cùng gã chấp nhận lên thuyền theo công an về trụ sở. Khi lên thuyền, thấy Trịnh Xuân Thành bị rét, chân co cứng bởi chuột rút, đồng chí Nguyễn Văn Nguyên - Đội phó Đội CSHS CAH Nam Sách đã cởi chiếc áo ấm đưa cho Thành mặc để giữ ấm.

Tại cơ quan điều tra, Trịnh Xuân Thành đã khai nhận, do mâu thuẫn từ trước, rạng sáng 16-12-2022, đối tượng từ nhà mang theo dao, can đựng xăng đi đến nhà anh Mạc Văn Đ đâm nhiều nhát vào người người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi cướp đi mạng sống của nạn nhân, Trịnh Xuân Thành dùng xăng thiêu hủy căn nhà cấp 4 để phi tang.

Qua 2 phiên xét xử, Hội đồng xét xử phúc thẩm TAND tỉnh Hải Dương đã áp dụng hình phạt tù chung thân về tội giết người và 3 năm tù về tội hủy hoại tài sản đối với bị cáo Trịnh Xuân Thành. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo Trịnh Xuân Thành phải chịu hình phạt chung cả 2 tội là tù chung thân.

