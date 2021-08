Bắt đối tượng cầm dao xông vào chốt kiểm soát tấn công lực lượng

Bắt đối tượng cầm dao xông vào chốt kiểm soát tấn công lực lượng

Thứ Ba, ngày 03/08/2021 14:38 PM (GMT+7)

Đối tượng vừa ra tù với mức án 6 năm, cầm dao xông vào chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19, tấn công lực lượng làm nhiệm vụ.

Chiều 3/8, Công an xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đã bàn giao đối tượng Phan Đình Phủ (28 tuổi, ngụ ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ) cho công an huyện để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Sáng cùng ngày, đối tượng Phủ đi bộ đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch covid-19 trên đường tỉnh 838, tại khu phố 4, thị trấn Đông Thành (điểm giáp ranh với Mỹ Thạnh Bắc) lớn tiếng chởi bới, sau đó rút con dao dài 37cm thủ sẵn trong người xông vào chốt, tấn công lực lượng làm nhiệm vụ.

Đối tượng cầm dao xông vào chốt kiểm soát dịch Covid-19, tấn công lực lượng làm nhiệm vụ đã bị không chế bắt giữ

Đại úy Lê Hải Đăng, Phó trưởng công xã Mỹ Thạnh Bắc cùng các thành viên trong chốt kịp thời né tránh, đồng thời lên tiếng thuyết phục đối tượng bỏ dao xuống đất, nhưng đối tượng Phủ vẫn tiếp tục ngoan cố xông tới dùng tay đánh liên tục trúng vào vùng mắt của đại úy Đăng.

Tuy nhiên, đối tượng đã bị đại úy Đăng cùng các thành viên trong chốt khống chế và tước con dao trước khi đối tượng có những hành động tiếp theo. Đối tượng và tang vật đã được đưa về công an xã để lập hồ sơ bàn giao Công an huyện Đức Huệ.

Tang vật cùng đối tượng đã được bàn giao Công an huyện điều tra, xử lý theo thẩm quyền

Theo hồ sơ quan lý của cơ quan chức năng, Phủ là đối tượng nghiện ma túy vừa ra tù với mức án 6 năm về tội chống người thi hành công vụ.

