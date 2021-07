Đã bắt được đối tượng làm loạn tại 2 chốt kiểm dịch, chém gần đứt cánh tay công an

Thứ Sáu, ngày 16/07/2021 10:57 AM (GMT+7)

Không đeo khẩu trang, không đội nón bảo hiểm, nhưng khi gặp chốt kiểm dịch kiểm tra đối tượng đã hung hãng dùng dao tấn công rồi chạy về nhà cố thủ, sau đó tiếp tục chém trọng thương một cán bộ công an.

Đối tượng Bảo bị lực lượng công an bắt giữ

Sáng 16/7, ông Phan Thanh Sơn – Phó Chủ tịch UBND xã Thắng Hải (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) cho biết, đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Quốc Bảo (sinh năm 1990, ngụ huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra, làm rõ hành vi dùng dao chém bị thương thượng úy Hoàng Văn Dương (Công an xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 8h30 sáng 15/7, Bảo điều khiển xe máy mang BKS 72G1-136.77 chạy từ Bà Rịa - Vũng Tàu sang xã Thắng Hải (tỉnh Bình Thuận) nhưng không đội nón bảo hiểm và không đeo khẩu trang.

Khi đến chốt kiểm dịch số 2 tại thôn Suối Tứ do UBND xã Thắng Hải lập, Bảo bị lực lượng trực chốt yêu cầu dừng xe để kiểm tra nhưng đối tượng không chấp hành mà quay xe chạy ngược về hướng Bà Rịa - Vũng Tàu.

Khi chạy được một đoạn, Bảo tiếp tục gặp 3 thành viên của chốt số 2 đang đi tuần tra yêu cầu dừng xe. Lúc này, Bảo xuống xe rồi bất ngờ móc ra một con dao lao đến đâm một can bộ tư pháp xã Thắng Hải (là thành viên của chốt số 2), nhưng may mắn người này né được.

Chưa dừng lại, Bảo tiếp tục quay xe chạy trở lại chốt số 2 rồi ép xe khiến một công an viên xã Thắng Hải ngã xuống đường. Sau đó, Bảo quay đầu chạy thẳng về nhà tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sau đó, Công an xã Thắng Hải (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) phối hợp cùng Công an xã Hòa Hiệp (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã đến nhà đối tượng Bảo để vận động ra làm việc nhưng lúc này Bảo cố thủ trong nhà.

Đến gần 13h chiều cùng ngày, Bảo bất ngờ cầm rựa xông ra sân chém trúng một công an viên xã Hòa Hiệp khiến vỡ cả nón bảo hiểm. Sau đó, Bảo tiếp tục cầm rựa rượt đuổi lực lượng công an rồi chém trúng thượng úy Hoàng Văn Dương khiến cán bộ công an này gần đứt lìa cánh tay phải. Sau đó, Bảo đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến khuya 15/7, bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an xã Thắng Hải đã phối hợp cùng Công an xã Hòa Hiệp bắt giữ được đối tượng Bảo. Đến sáng nay (16/7), Bảo đang được đưa về trụ sở Công an xã Thắng Hải để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội.

