Chốt kiểm dịch phát hiện kẻ trốn truy nã từ Hà Giang lang thang về Hà Nội

Thứ Bảy, ngày 31/07/2021 08:51 AM (GMT+7)

Thấy chốt kiểm dịch ở tuyến đường đê Đông Hội (Đông Anh, Hà Nội), đối tượng trốn truy nã người Hà Giang vùng bỏ chạy nhưng không thoát.

Ngày 31/7, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, trong quá trình lập chốt kiểm dịch, tuần tra kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian giãn cách xã hội, Công an xã Đông Hội đã phát hiện, bắt giữ đối tượng trốn truy nã.

Đối tượng trốn truy nã từ Hà Giang lang thang xuống Hà Nội và bị bắt giữ là Mua Seo Chu (SN 2003, ở thôn Lùng Cúng, xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ, Hà Giang). Mua Seo Chu bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Quản Bạ (Hà Giang) truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.

Cảnh sát tạm giữ đối tượng Mua Seo Chu

Cụ thể, khoảng 13h ngày 30/7, tổ tuần tra kiểm soát Công an xã Đông Hội đang làm nhiệm vụ tại tuyến đường đê Đông Hội phát hiện Mua Seo Chu đang đi bộ vi phạm về phòng chống dịch Covid-19 và có biểu hiện nghi vấn, khi thấy tổ tuần tra đã bỏ chạy.

Tổ tuần tra kiểm soát đã bắt giữ Mua Seo Chu và đưa về trụ sở để xác minh, xử lý.

Bước đầu, đối tượng khai nhận sau khi trộm cắp tài sản, đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và đi lang thang xuống Hà Nội.

Công an huyện Đông Anh trao đổi với Công an huyện Quản Bạ để biết và tiếp nhận đối tượng. Hiện Công an huyện Đông Anh đang tạm giữ Mua Seo Chu trong thời gian chờ bàn giao cho Công an huyện Quản Bạ.

