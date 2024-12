Mang súng đi đòi nợ thuê nhận tiền công 100 triệu

Do có mối quan hệ quen biết từ trước nên Nguyễn Phước Chung (SN 1992, thường trú khu phố 7, phường Thống Nhất, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) nhận lời đi đòi nợ giúp Phạm Thị Nguyệt N (SN 1991, chưa rõ nơi cư trú) tại TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Theo thỏa thuận, Nguyễn Phước Chung sẽ đến gặp và đòi anh Hà Sỹ C (SN 1994, cư trú và buôn bán điện thoại tại phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) phải trả số tiền 350 triệu đồng đã mượn của Phạm Thị Nguyệt N từ tháng 8/2022. Nếu đòi được số nợ này thì Chung sẽ được hưởng tiền công 30% tổng số nợ, tương đương 105 triệu đồng.

Các đối tượng Nguyễn Phước Chung, Phạm Huỳnh Anh Quang và vũ khí.

Thất bại ngay từ lần đầu. Vào cuối tháng 10/2024, Chung đến gặp anh Hà Sỹ C để đòi nợ nhưng không lấy được tiền. Chung đã liên hệ rủ thêm 4 thanh niên đều có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đồng Nai gồm: Nguyễn Thiên Phúc (SN 2005, thường trú xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom); Phạm Huỳnh Anh Quang (SN 1998, thường trú: phường Thống Nhất, TP Biên Hoà); Lê Minh Hoàng (SN 2022, thường trú phường Bình Đa, TP Biên Hoà); Phạm Nguyễn Hoàng Nhật (SN 2022, thường trú phường Tân Biên, TP Biên Hoà) đi theo giúp mình. Sau khi bàn bạc, Chung đã chuẩn bị hung khí, phương tiện để cả nhóm di chuyển từ tỉnh Đồng Nai đến TP Đồng Xoài ra tay hành động hù dọa, buộc “con nợ” phải trả tiền.

Đến khoảng 19h ngày 29/11/2024, Chung thuê anh Phan Thanh Lợi (SN 1989, ngụ TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe ô tô loại 7 chỗ chở cả nhóm đi từ TP Biên Hoà đến tiệm điện thoại của anh Hà Sỹ C tại số 950 Phú Riềng Đỏ, khu phố Phước Thọ, phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước để đòi tiền nợ cho Phạm Thị Nguyệt N. Cả nhóm mang theo 1 khẩu súng dạng Rulo cùng 6 viên đạn, 4 con dao nhọn, 1 con dao bấm.

Các đối tượng Phạm Nguyễn Hoàng Nhật, Lê Minh Hoàng và Nguyễn Thiên Phúc.

Khoảng 20h40 phút cùng ngày, cả nhóm đến TP Đồng Xoài, Chung gọi anh Hà Sỹ C ra trước cửa tiệm điện thoại để nói chuyện và đòi nợ. Lời qua tiếng lại, anh Hà Sỹ C. nói không có tiền trả. Chung dùng tay đánh vào mặt anh Hà Sỹ C rồi cả nhóm lao vào khống chế, dùng tay, chân đấm, đá liên tiếp vào mặt và người anh Hà Sỹ C Khi các nhân viên trong tiệm điện thoại chạy ra can ngăn thì cả nhóm mới dừng lại và nhanh chóng lên xe ô tô di chuyển về hướng TP Hồ Chí Minh.

Nhận được tin báo của người dân về vụ việc, Công an TP Đồng Xoài đã cử Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Tiến Hưng và Cảnh sát giao thông Công an tỉnh truy đuổi đến khu vực ấp 3, xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài thì khống chế xe ô tô và bắt được 5 đối tượng đưa về cơ quan Công an làm việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Xoài đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng trên để xác minh và xử lý về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]