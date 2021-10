Bắt đại ca Tuấn “tồ” cùng băng nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp

Núp bóng doanh nghiệp, Tuấn “tồ” cùng nhiều đàn em đã gây ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cưỡng đoạt tài sản, thậm chí là đánh bạc.

Đại ca Tuấn “tồ” tại thời điểm bị bắt giữ.

Ngày 2/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa triệt phá ổ nhóm tội phạm do Nguyễn Anh Tuấn (SN 1989, thường gọi là Tuấn “Tồ”, ở khu 18 xã Hanh Cù, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) cầm đầu.

Theo cơ quan công an, năm 2019, Tuấn thành lập công ty TNHH dịch vụ Thương mại và Đầu tư Hưng Vượng cho vợ là Nguyễn Thơ Xuân làm giám đốc với ngành, nghề kinh doanh là cho thuê xe ô tô, xe máy, xe điện tự lái, mua bán xe gắn máy, xe điện cũ, xe ô tô cũ….

Núp dưới vỏ bọc là doanh nghiệp, ổ nhóm tội phạm có tổ chức chủ yếu hoạt động phạm tội đánh bạc; cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản; làm, sử dụng giấy tờ giả và đặc biệt là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi xảo quyệt.

Ngoài ra, ổ nhóm trên còn có biểu hiện gây rối, cản trở hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Trong đó, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thực hiện liên tục, ở nhiều tỉnh thành khác nhau.

Khi có người đến vay tiền, Tuấn không cho vay mà hướng dẫn, thống nhất người vay ký hợp đồng thuê xe của Tuấn theo hình thức đặt cọc tiền bằng khoảng 1/2 đến 2/3 giá trị của xe và trả trước tiền thuê xe; sau đó cho người thuê xe tự do mang đi cầm cố hoặc bán lấy tiền. Trường hợp người thuê xe không có tiền đặt cọc, Tuấn sẽ cử đàn em đi theo để thu tiền đặt cọc khi những người này bán, cầm cố. Hết thời hạn thuê xe, Tuấn dò theo định vị giấu trên xe rồi tự thu hồi hoặc báo công an, chỉ chỗ để xe đề nghị công an thu hồi trả cho Tuấn. Như vậy người mất tiền là người mua xe hoặc người nhận cầm cố, người hưởng lợi nhiều nhất là nhóm Tuấn Tồ rồi đến đối tượng thuê xe.

Đối với những người có nhu cầu thuê xe ô tô phục vụ việc sinh hoạt cá nhân, đến hẹn trả xe các đối tượng tắt máy điện thoại, lấy lí do trì hoãn không gặp để nhận lại xe, người thuê xe không thể trả được phải mang xe về nên bị phạt mất tiền đặt cọc và buộc phải thanh toán thêm các khoản chi phí phát sinh.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ còn xác định ổ nhóm này còn có thủ đoạn mua các xe mô tô trộm cắp, đồng thời cũng tìm mua các xe mô tô đã được đăng ký hợp pháp cùng chủng loại nhưng có chất lượng kém hơn, giá rẻ hơn. Sau đó, Tuấn “tồ” và các đàn em sẽ thay đổi số máy số khung của xe hợp pháp vào xe trộm cắp rồi sử dụng hoặc bán kiếm lời, có dấu hiệu tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 10 bị can về các hành vi “Đánh bạc”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “Cưỡng đoạt tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan công an cũng thu giữ hàng chục xe ô tô mà các đối tượng dùng để kiếm tiền được cất giấu ở nhiều tỉnh thành khác nhau.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ các đối tương có liên quan.

