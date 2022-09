Bắt "đại ca" nhóm bảo kê Chợ Mía ở Bắc Giang

Thứ Ba, ngày 27/09/2022 10:26 AM (GMT+7) Chia sẻ

Cơ quan công an đã vận động đối tượng Nguyễn Văn Nhận, kẻ cầm đầu băng nhóm bảo kê ra đầu thú.

Nguyễn Văn Nhận đầu thú tại cơ quan công an.

Ngày 27/9, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã vận động đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Văn Nhận (SN 1980, thường trú phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang) ra đầu thú về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, ngày 9/8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang đã triệt phá băng nhóm tội phạm hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản tại khu vực Chợ Mía do Nguyễn Văn Nhận cầm đầu.

Với thủ đoạn “núp bóng doanh nghiệp”, lợi dụng danh nghĩa là Ban Quản lý chợ, Nhận đã trực tiếp chỉ đạo các đối tượng đe dọa, đánh hoặc gây sức ép các tiểu thương, lái xe khi đến chợ buôn bán, buộc phải nộp tiền thì mới được yên ổn làm ăn.

Liên quan đến vụ án trên, trước đó, cơ quan điều tra đã bắt giữ 4 đối tượng là đàn em của Nhân gồm Nguyễn Quốc Khánh (SN 1985) - có 1 tiền án về tội “Giết người”, vừa chấp hành xong án phạt tù năm 2021; Trần Quốc Hưng (SN 1983); Đào Văn Tùng (SN 1991); Trịnh Quốc Trung (SN 2000, cùng trú tỉnh Bắc Giang) cùng về tội Cưỡng đoạt tài sản. Các đối tượng này trực tiếp thực hiện việc đánh, đe doạ các nạn nhân để đòi tiền “bảo kê”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Nhận để tiếp tục điều tra theo quy định pháp luật.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/bat-34-ai-ca-34-nhom-bao-ke-cho-mia-o-bac-giang-a571658.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/bat-34-ai-ca-34-nhom-bao-ke-cho-mia-o-bac-giang-a571658.html