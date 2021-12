Bắt 5 đối tượng truy nã, phá 3 ổ nhóm môi giới mại dâm

Thứ Ba, ngày 21/12/2021

Hàng loạt đối tượng trốn truy nã, hoạt động môi giới mại dâm, đánh bạc đã bị Công an quận Long Biên (Hà Nội) phát hiện, xử lý.

Bằng sự chủ động công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản, những ngày đầu của đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội bảo vệ Tết Nguyên đán 2022, các lực lượng thuộc Công an quận Long Biên (Hà Nội), đã liên tiếp ghi điểm.

Huy động “sức dân” tham gia phòng, chống tội phạm

Thông tin với PV ANTĐ, Đại tá Hứa Việt Hưng – Trưởng Công an quận Long Biên cho biết, triển khai Kế hoạch của CATP về mở đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, CAQ đã xây dựng kế hoạch sát hợp thực tiễn địa bàn; và từ kế hoạch của CAQ, Công an các phường, đội nghiệp vụ đều chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, giao chỉ tiêu đến từng CBCS để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Tăng cường tuần tra đêm phòng, chống tội phạm

Cùng với đó, CAQ đã báo cáo, tham mưu UBND quận ban hành văn bản chỉ đạo các phòng, ban, ngành của Quận phối hợp với CAQ triển khai sâu rộng đợt cao điểm trên toàn địa bàn, tạo khí thế và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh, trấn áp tội phạm bảo đảm an toàn phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết.

Bắt tay triển khai cao điểm, CAQ đã chỉ đạo Công an các phường đồng loạt tổ chức tuyên truyền đến các tổ dân phố các nội dung phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát động đợt cao điểm phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cơ sở tham gia công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, để đợt cao điểm đạt kết quả cao nhất.

“Đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 diễn ra trong bối cảnh Thành phố đang chịu tác động mạnh của dịch bệnh Covid-19. Lực lượng CAQ tuy đã áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch, song do nhiều nguyên nhân, đơn vị đã có cán bộ chiến sỹ bị nhiễm bệnh và phải cách ly y tế dài ngày, ảnh hưởng đến công tác của đơn vị”, Đại tá Hứa Việt Hưng chia sẻ, và bày tỏ, tuy nhiên, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP, của Quận ủy - UBND quận; Đảng ủy – Ban chỉ huy CAQ đã xây dựng nhiều biện pháp, giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ hiệu quả, vừa phòng chống dịch vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hình thành thế trận tổng lực

“Từng lực lượng, từng đơn vị và mỗi cán bộ, chiến sỹ phải có được nhận thức, quyết tâm rõ về đợt cao điểm; trên cơ sở khoa học về giải pháp, mạnh mẽ về về quyết tâm và rõ ràng về kết quả”, Đại tá Hứa Việt Hưng nhắc lại yêu cầu của ban chỉ huy CAQ đến từng cán bộ, chiến sỹ.

Từ trái sang: các đối tượng trốn truy nã Giáp Thị Lê (HKTT quận Long Biên) và Lê Văn Hoàn (quê Hà Giang), lần lượt bị CAP Giang Biên và CAP Cự Khối bắt giữ, vận động đầu thú khi đang lẩn trốn ở các tỉnh Đồng Nai, Hà Giang

Một mặt đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, với các mục tiêu cụ thể như giữ vững ổn định địa bàn; không để xảy ra khủng bố, phá hoại, cháy nổ lớn; ngăn chặn, đối sách có hiệu quả với hoạt động của số đối tượng trọng điểm; không để xảy ra các hoạt động kích động biểu tình, gây rối an ninh trật tự, các vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, đảm bảo an ninh nông thôn, đô thị; an ninh văn hóa tư tưởng…

Các lực lượng CAQ Long Biên đã “ghi điểm” ngay trong những ngày đầu tiên của đợt cao điểm. Như, đã điều tra khám phá 2 vụ - 5 đối tượng phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 100%; triệt xóa 1 ổ nhóm - 4 đối tượng đánh bạc; 3 ổ nhóm - 6 đối tượng hoạt động mại dâm…

Điển hình, chiều 15-12, Công an phường Bồ Đề phát hiện quả tang tại số nhà 95-97 phố Lâm Du, có 4 đối tượng đánh bạc; thu giữ tang vật gần 6 triệu đồng.

Cũng trong chiều 15-12, Đội Cảnh sát hình sự kiểm tra hành chính nhà nghỉ “Hương Thảo”, phường Long Biên, phát hiện và làm rõ 2 đối tượng gồm 1 nam – 1 nữ có hành vi mua bán dâm.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận “gặp nhau” thông qua sự môi giới của Phạm Thị Mi (SN 1997, quê quán Ân Thi, Hưng Yên; thuê trọ ngay tại nhà nghỉ “Hương Thảo”).

Thế trận tổng lực phòng, chống các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật thể hiện rõ qua việc CAQ phát hiện, lập hồ sơ xử lý hành chính 5 vụ - 5 đối tượng buôn bán, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc; qua đó thu giữ nhiều hàng hóa là mỹ phẩm, quần áo, đồ gia dụng trị giá trên 100 triệu đồng.

Trong 3 ngày cao điểm từ 15-12, CAQ Long Biên hoàn tất hơn 1.000 hồ sơ cấp Căn cước công dân gắn chip

CQĐT CAQ phát hiện, lập hồ sơ xử lý 4 vụ - 7 đối tượng phạm tội về ma túy, trong đó 1 vụ với 3 đối tượng có hành vi Mua bán trái phép chất ma túy; 1 vụ - 4 đối tượng có hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 2 vụ - 3 đối tượng tàng trữ trái pháp chất ma túy.

Một trong những điểm nhấn đầu tiên là kết quả bắt giữ, vận động đầu thú 5 đối tượng trốn truy nã, do Đội Điều tra tổng hợp, Điều tra hình sự và Công an các phường Giang Biên, Thạch Bàn, Cự Khối thực hiện.

Theo chỉ huy CAQ Long Biên, yêu cầu quan trọng cũng đã được quán triệt đến toàn lực lượng, là làm thật tốt công tác chấp hành pháp luật, tiếp nhận, xác minh tin báo, tố giác tội phạm; thực hiện đúng quy trình, quy định pháp luật trong công tác bắt, giam, giữ, điều tra, xử lý tội phạm, tiếp nhận giải quyết công việc liên quan đến nhân dân, không để xảy ra oan sai, sót lọt; đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của công dân.

CAQ cũng đã tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, tổ chức ký cam kết, vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm túc Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng pháo nổ.

Thực hiện nghiêm túc về vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Triển khai đợt cao điểm phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo nổ trái phép, trong dịp Tết Nguyên đán; bảo đảm an ninh, an toàn các địa điểm công cộng, lễ hội đầu năm.

Tiếp tục thực hiện 2 Dự án về Dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp; kết quả trong 3 ngày đầu, CAQ đã cấp được 1.000 trường hợp...

