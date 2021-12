Truy quét tệ nạn mại dâm ở Tây Ninh

Thứ Hai, ngày 06/12/2021 14:00 PM (GMT+7)

Nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm mua bán dâm, trong thời gian qua, Công an tỉnh Tây Ninh đã chủ động phối kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức xã hội tăng cường truyền thông về hậu quả của tệ nạn mại dâm. Đồng thời, vận động người dân tham gia xây dựng xã, phường lành mạnh để loại trừ dần tệ nạn này ra khỏi đời sống xã hội.

Thiếu tá Huỳnh Văn Sửu, Đội trưởng Đội Chuyên đề nghiệp vụ cơ bản, phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh, cho biết: Công an tỉnh đã xây dựng nhiều kế hoạch, tăng cường công tác quản lý, cũng như tổ chức triển khai rất nhiều đợt kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Qua đó, sớm phát hiện những biểu hiện nghi vấn hoạt động mại dâm để có biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời.

Hoạt động mại dâm hiện nay rất tinh vi, núp bóng dưới nhiều hình thức, thủ đoạn đa dạng để đối phó với cơ quan chức năng. Do vậy công tác đấu tranh, triệt xóa gặp nhiều khó khăn. Do lợi dụng sự phát triển của công nghệ, các đối tượng bán dâm và khách mua dâm tự thỏa thuận qua mạng xã hội, rồi hẹn địa điểm để “mây mưa”. Thiếu tá Huỳnh Văn Sửu, phân tích: “Hoạt động mại dâm ở Tây Ninh không rầm rộ như trước đây. Tuy nhiên, tiềm ẩn nguy cơ, phức tạp. Đáng lưu ý, sau khi chấp hành hình phạt xong, các đối tượng chủ chứa, môi giới tiếp tục sử dụng qua các mạng xã hội để câu người mua bán dâm. Ngoài ra, tỉnh Tây Ninh còn xuất hiện quán cà phê, giải khát núp bóng hoạt động mại dâm…”.

Đối tượng Khưu Thanh Xuân bị xử lý về hành vi chứa mại dâm.

Hoạt động mua bán dâm còn có mối quan hệ qua lại với nhiều loại tội phạm khác như: Trộm, mua bán người, bắt giữ người trái pháp luật…kéo theo một số “dịch vụ” vi phạm pháp luật khác như môi giới, cho vay lãi nặng. Do vậy, Công an Tây Ninh đã tăng cường tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống mại dâm ở các địa bàn trọng điểm trên các xã biên giới, vùng nông thôn, các khu công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh tệ nạn mại dâm.

Công an thị xã Hòa Thành vừa đột kích, kiểm tra quán ăn “Đồng Quê” do Khưu Thanh Xuân (SN 1978, ngụ phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành) làm chủ. Tại đây, Công an bắt quả tang đôi nam nữ đang mua bán dâm. Qua điều tra, Xuân khai nhận, quán phục vụ ăn uống và hát karaoke. Khi khách có nhu cầu mua dâm, Xuân sẽ thông báo cho nhân viên biết, mỗi lần mua bán dâm, khách phải trả 550.000 đồng. Số tiền này nhân viên hưởng 500.000 đồng, Xuân giữ lại 50.000 đồng. Đối với tiếp viên không mặc quần áo tiếp khách, Xuân thu 20.000 đồng.

Vừa qua, Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) cũng đột kích nhà nghỉ Cẩm Tú do Lê Kim Thắm (SN 1976, ngụ huyện Gò Dầu) làm chủ, bắt quả tang tại phòng số 10 và số 5 có 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Khi khách nam đến nhà nghỉ thuê phòng và có nhu cầu mua dâm, Thắm sẽ bố trí phòng và điều gái bán dâm đến phục vụ khách.

Theo Thiếu tá Huỳnh Văn Sửu, cơ quan Công an thường xuyên phối hợp với các ngành yêu cầu các chủ nhà nghỉ, khách sạn, karaoke, massage… ký cam kết không lợi dụng kinh doanh các dịch vụ để tổ chức hoạt động mại dâm dưới mọi hình thức. Đồng thời, tập trung vào công tác phòng ngừa, đẩy mạnh giáo dục, phổ biến pháp luật cho người dân, trong đó, tập trung vào các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật về mại dâm. Rà soát lên danh sách những đối tượng đã từng vi phạm pháp luật liên quan đến mại dâm, những cơ sở kinh doanh để có biện pháp xử lý. Từ năm 2016 đến nay, Công an Tây Ninh đã bắt 163 vụ, 492 đối tượng liên quan hoạt động mại dâm. Trong đó, xử lý hình sự 11 vụ, 15 bị can; xử lý vi phạm hành chính 152 vụ, 475 đối tượng, 227 chủ cơ sở kinh doanh.

Tuy công tác đấu tranh với tệ nạn mại dâm luôn được Công an Tây Ninh thực hiện quyết liệt và đã kéo giảm. Song hiện nay, chế tài xử lý vi phạm đối với các đối tượng mua, bán dâm và các hành vi vi phạm về mại dâm còn nhẹ, việc xử phạt vi phạm hành chính chưa đủ sức răn đe. Do vậy, các đối tượng thường tái phạm.

Thời gian tới, ngoài biện pháp tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh dịch vụ đúng pháp luật, xử lý kịp thời các tin báo, tố giác của người dân về các tụ điểm và tổ chức hoạt động mại dâm. Phối hợp cùng các ngành, đoàn thể chung tay triển khai các giải pháp xây dựng địa bàn xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn mại dâm...

