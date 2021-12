Cô gái đăng bài bán thân lên facebook, “chốt kèo” hành sự với quý ông trong khách sạn

Thứ Hai, ngày 20/12/2021 21:55 PM (GMT+7)

Qua kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện P. cùng một cô gái trẻ khác đang phục vụ quý ông trong 2 phòng nghỉ của khách sạn.

Nguyễn Hải Đăng tại trụ sở công an.

Ngày 20/12, thông tin từ Công an quận Long Biên, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hải Đăng (SN 1992, trú tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội) về hành vi Môi giới mại dâm.

Theo cơ quan công an, khoảng 16h45 ngày 14/12, tổ công tác Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Long Biên phối hợp cùng Công an phường Ngọc Lâm kiểm tra hành chính một khách sạn trên địa bàn phường Ngọc Lâm. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện hai cặp nam nữ đang có hành vi mua, bán dâm tại 2 phòng khách sạn nên đã lập biên bản và đưa những người này về trụ sở làm việc.

Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan điều tra xác định một cô gái bán dâm tên P. không có công việc ổn định. Thiếu tiền tiêu xài, P. đã đăng bài lên nhóm “Checker Việt” trên Facebook để khách có nhu cầu mua dâm gọi điện liên hệ.

Trưa 14/12, 2 quý ông có nhu cầu đã liên hệ với P. để đặt vấn đề mua dâm. Cô gái đã báo giá 1 triệu đồng/ người/ lượt "hành sự”. Do khách có 2 người nên P. đã liên hệ với Đăng để đối tượng này điều thêm 1 cô gái trẻ khác đến. Nhận lời, Đăng đã đưa 1 cô gái trẻ đến bán dâm cùng P. tại khách sạn.

Khi gặp nhau, 2 quý ông đã thanh toán 2,5 triệu đồng bao gồm tiền mua dâm và tiền tãi. P. chia một nửa số tiền cho cô gái trẻ mà Đăng đưa đến rồi chia phòng, “chốt kèo” phục vụ khách. Khi đang hành sự thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan công an đã tiếp tục triệu tập Nguyễn Hải Đăng đến trụ sở làm việc. Tại đây, Đăng khai nhận thường lên mạng xã hội tìm khách mua dâm rồi dẫn mối cho các gái bán dâm. Mỗi phi vụ trót lọt, Đăng cắt phế 300.000 đồng của gái bán dâm cho công môi giới.

Nguồn: http://danviet.vn/co-gai-dang-bai-ban-than-len-facebook-chot-keo-hanh-su-voi-quy-ong-trong-khach...Nguồn: http://danviet.vn/co-gai-dang-bai-ban-than-len-facebook-chot-keo-hanh-su-voi-quy-ong-trong-khach-san-5020212012215557403.htm