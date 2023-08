Báo hoang tin bị cướp để xù nợ với… bà nội

Ngày 10/8, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.A.T. (SN 2006, trú phường Tây Sơn, thị xã An Khê) về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Cơ quan Công an làm việc với N.A.T.

Trước đó, khoảng 1h ngày 2/8, N.A.T. đến Công an thị xã An Khê trình báo về việc trên đường đi làm về bị 2 thanh niên dùng dao đe dọa tấn công và chiếm đoạt số tiền 9,3 triệu đồng tại khu vực tổ 6, phường Tây Sơn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan Công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, thông tin có liên quan đến vụ việc. Căn cứ các chứng cứ thu thập được và kết quả rà soát hệ thống camera an ninh, Công an thị xã An Khê phát hiện có nhiều mâu thuẫn trong lời khai của N.A.T.

Qua điều tra xác minh, cơ quan Công an xác định không có sự việc N.A.T. bị đe dọa bằng hung khí để chiếm đoạt tài sản và N.A.T. cũng không có số tiền 9,3 triệu đồng như đã trình báo.

Với các chứng cứ không thể chối cãi, N.A.T. khai nhận do bản thân không có tiền trả nợ cho bà nội nên đã tự ngã xe máy rồi trình báo cơ quan Công an là bị cướp tài sản.

Căn cứ các quy định pháp luật, Công an thị xã An Khê đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.A.T. số tiền 1,25 triệu đồng về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

