Nóng trong tuần: Bắt "ông trùm" điều hành nhóm “checker” trên Telegram

Bắt "ông trùm" điều hành nhóm “checker” trên Telegram

Ngày 18/5, Công an tỉnh Nam Định cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Nam Định đã ra các Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Anh (SN 2001), Nguyễn Xuân Hà (SN 2000; ngụ xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai thanh niên lập đường dây môi giới mại dâm trên mạng xã hội Telegram. Ảnh: Công an Nam Định

Trước đó, Công an TP Nam Định phát hiện nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đăng các tin, bài môi giới mại dâm trên mạng xã hội Telegram. Khi có khách liên hệ mua dâm, các đối tượng sẽ yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt. Công an TP Nam Định đã nhanh chóng xác định và bắt giữ Văn Anh và Hà.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận từ tháng 9/2023 đến khi bị bắt đã lập hơn 50 nhóm Telegram "Gái Gọi, Checker" trên toàn quốc với khoảng hơn 25.000 thành viên tham gia.

Hằng ngày, Hà vào các nhóm trên để đăng các tin bài môi giới mại dâm kèm theo hình ảnh gái bán dâm do Hà tải trên mạng về.

Khi khách liên hệ, Văn Anh yêu cầu khách chuyển khoản tiền đặt cọc. Khi khách đã chuyển tiền, các đối tượng xóa toàn bộ tin nhắn Telegram từ cả hai phía để che giấu hành vi phạm tội.

Bằng thủ đoạn nêu trên, Hà và Văn Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỉ đồng của các nạn nhân trên toàn quốc.

Phạm Vĩnh Long tại cơ quan công an. Ảnh: Hắc Minh

Ngày 15/5, Phạm Vĩnh Long (34 tuổi, quê Hải Phòng) bị Công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) tạm giữ để điều tra hành vi hiếp dâm.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 3h sáng 13/5, người phụ nữ 29 tuổi chạy xe máy trên đường Võ Nguyên Giáp, phường 12 (TP Vũng Tàu), bất ngờ bị người đàn ông chạy xe vượt lên ép vào lề, xưng là "cảnh sát hình sự, yêu cầu kiểm tra giấy tờ".

Nạn nhân vứt xe bỏ chạy một đoạn, kêu cứu. Hắn đuổi theo khống chế, đánh, rồi xâm hại.

Trước đó 2 hôm, người phụ nữ 43 tuổi chạy bộ buổi sáng trên đường 30/4, TP Vũng Tàu cũng bị một người đàn ông (cùng đặc điểm nhận dạng như nghi can trên) từ phía sau khống chế, kéo vào bờ tường tấn công tình dục bằng tay, rồi bỏ đi.

Sau khi nạn nhân tố cáo, cảnh sát trích xuất hàng loạt camera trên đường và bắt giữ được đối tượng Phạm Vĩnh Long.

Khởi tố 5 cầu thủ CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

5 cầu thủ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hương Giang

Tối 14/5, VKSND TP Hà Tĩnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, tạm giam cầu thủ Đinh Thanh Trung cùng Nguyễn Trung Học, Nguyễn Ngọc Thắng, Dương Quang Tuấn và Nguyễn Văn Trường về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

5 người đều là cầu thủ đang thi đấu cho CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Theo điều tra, ngày 4/5, Công an Hà Tĩnh kiểm tra hai phòng tại khách sạn ở trung tâm TP Hà Tĩnh, phát hiện nhóm cầu thủ và 5 cô gái nghi có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nhiều túi nylon đựng ma túy bị thu giữ.

Hành vi của 5 cô gái do chưa đủ yếu tố xử lý hình sự nên nhà chức trách sẽ xử lý hành chính.

Án mạng đau lòng tại TP Thủ Đức

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.

Lúc hơn 5h sáng 13/5, người dân phát hiện anh H.N.H. (khoảng 40 tuổi, Tổng Giám đốc một Công ty xuất nhập khẩu) tử vong tại toà nhà Sarina 1, khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức (TP.HCM).

Qua khám nghiệm hiện trường và kiểm tra căn hộ anh H sinh sống, công an tiếp tục phát hiện chị X (vợ anh H), con trai H.C.H. (7 tuổi) và con gái H.B.A. (3 tuổi) sống tại tầng 4 của toà nhà đang nguy kịch với nhiều vết thương.

Các nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng cháu gái 3 tuổi đã tử vong.

Qua điều tra, H được xác định có dấu hiệu trầm cảm và sáng cùng ngày người này đã dùng dao tấn công vợ và 2 con. Sau gây án, H lao ra ban công và nhảy lầu tự tử.

Kẻ buôn ma túy đâm thượng úy công an bị thương

Đối tượng Hà Văn Duẩn và tang vật.

Vào lúc 0h05 ngày 14/5, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực Cầu Mới, xã Châu Thắng, tổ công tác 373 Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã phát hiện đối tượng Hà Văn Duẩn (SN 1992), trú tại bản Xẹt 2, xã Châu Thắng cùng một số thanh niên có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy nên đã tổ chức kiểm tra.

Là đối tượng nghiện ma túy, từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, với bản tính manh động, liều lĩnh, Hà Văn Duẩn đã dùng vật nhọn chống trả quyết liệt, gây thương tích đối với Thượng úy Lữ Xuân Hiếu, cán bộ Công an huyện. Mặc dù bị thương, mất nhiều máu song với tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, đồng chí Hiếu và tổ công tác đã khống chế, bắt giữ Duẩn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 200 viên ma túy tổng hợp và 1 ĐTDĐ. Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa đồng chí Lữ Xuân Hiếu đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu. Đến nay, sức khỏe của đồng chí Hiếu đã ổn định.

Tìm thấy thi thể 2 nữ sinh lớp 9 bỏ lại dép trên cầu ở Bắc Ninh

Lực lượng chức năng tìm kiếm 2 nạn nhân nghi nhảy cầu. Ảnh: Khánh Giang

Ngày 14/5, các lực lượng chức năng phối hợp tìm kiếm 2 nữ sinh lớp 9 nghi nhảy cầu Kinh Dương Vương, tỉnh Bắc Ninh.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h ngày 13/5, người dân phát hiện có 2 nữ sinh (đang học lớp 9 tại 1 trường THCS trên địa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) bỏ lại dép và xe đạp điện trên cầu Kinh Dương Vương rồi nhảy xuống sông.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã huy động nhiều thuyền, phương tiện đường thủy tìm kiếm.

Sau nỗ lực tìm kiếm, đến chiều 14/5, lực lượng chức năng cùng người nhà đã tìm thấy thi thể 2 nữ sinh lớp 9 nhảy cầu Kinh Dương Vương.

