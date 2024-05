Triệt phá nhóm cướp 10X táo tợn

Đại tá Nguyễn Tiến Tần, Trưởng Công an huyện Thường Tín (Hà Nội), vốn là một cây săn tội phạm từ thời còn ở ngôi nhà số 7 Thiền Quang và "cánh tay phải" là Thượng tá Nguyễn Văn Quyền (mới được điều động về làm nhiệm vụ Phó trưởng Công an huyện) vốn là một người lính Cảnh sát hình sự đặc nhiệm dàn dạn, trực tiếp phá án.

Các đối tượng khi đang thực hiện vụ cướp.

Rủ nhau cướp trong đêm

Sau gần 1 tuần quyết tâm, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thường Tín phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội, đã truy xét, bắt giữ 4 đối tượng liên quan vụ cướp 2 xe máy trên địa bàn.

Các đối tượng trong vụ án gồm: Bùi Văn Chiến (sinh năm 2006, trú tại xã Yên Quang, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình), Đinh Công Dũng (sinh năm 2005, trú tại xã Văn Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình), Bùi Hoàng Anh (sinh năm 2007, trú tại xã Yên Trị, huyện Yên Thủy, Hòa Bình) và Tạ Quang Linh (sinh năm 2007, trú tại xã Văn Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình).

Tối 9/5/2024, Chiến, Hoàng Anh, Linh, Dũng và một người tên là Tài đang tụ tập ở nhà Chiến thì Chiến rủ cả bọn đi cướp. Ngay lập tức, Hoàng Anh, Linh, Dũng gật đầu đồng ý. Riêng Tài nói với các bạn: Nhà tôi không đến nỗi nào, sao phải đi cướp, anh em cứ đi, tôi ở đây chờ”. Sau đó, Chiến chuẩn bị 2 áo mưa cho Linh và Dũng mặc. Chiến đưa Linh cầm 1 con dao dài khoảng 40 cm, làm phương tiện uy hiếp nạn nhân. Tiếp đó, Chiến điều khiển xe Wave, màu trắng, không đeo biển kiểm soát, chở Linh cầm dao ngồi sau còn Dũng điều khiển xe Wave màu xanh, không đeo biển, chở Hoàng Anh. Cả 4 thanh niên này lượn trên đường tìm mục tiêu để cướp xe máy nhưng chưa tìm thấy con mồi thì Dũng đề xuất: "Phải đi cướp thật xa mới không bị bắt”. Cả nhóm liền đi từ Ninh Bình theo QL 1A sang tỉnh Hà Nam rồi đến địa phận Hà Nội. Cả nhóm thống nhất với nhau, trên đường đi nếu thấy người nào điều khiển xe máy ở đoạn đường vắng sẽ cướp.

Hình ảnh camera an ninh ghi lại khá mờ nhạt, khiến công tác điều tra khó khăn bội phần.

Khi đi đến thôn Nguyên Hanh, xã Văn Tự, huyện Thường Tín trên QL 1A, cả nhóm thấy 2 thanh niên điều khiển 2 xe máy nhãn hiệu Honda Vision đi ngược chiều hướng từ Hà Nội về Hà Nam. Thấy đoạn đường vắng, ít người qua lại, Chiến hô: “Đây rồi, đây rồi” (ý là bảo đồng bọn cướp xe máy của 2 thanh này - PV). Dũng cũng hô: “Anh em quây theo” sau đó cả bọn cùng quay xe đuổi theo và ép, chặn xe máy Vision, màu trắng do anh Đoàn Quang Trường (trú tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) điều khiển.

Khi anh Trường dừng xe, Chiến chửi và đe dọa: “Đưa chìa khóa đây không tao đánh”, Linh ngồi sau cầm dao nhảy xuống xe chĩa về phía anh Trường chửi, đe dọa: “Đưa chìa khóa đây, không bố mày chém chết bây giờ”, đồng thời Dũng và Hoàng Anh cũng chửi bới, uy hiếp nếu Trường không giao nộp chìa khóa sẽ đánh anh Trường. Lúc này, Linh thấy anh Trần Quang Phi (Kim Sơn, Ninh Bình) bạn của anh Trường đang dừng xe cách khoảng 30m thì quát: “Thằng kia lên đây, không tao chém chết mẹ mày bây giờ”. Nghe vậy, anh Phi điều khiển xe máy đi lên vị trí của anh Trường thì bị nhóm cướp quây lại.

Sau đó, Linh yêu cầu anh Trường và anh Phi đưa chìa khóa xe, nếu không sẽ chém cụt tay, cụt chân. Khi anh Phi xin và tay giữ túi đeo chéo, bên trong có chìa khóa xe thì Linh vừa chửi, vừa dùng chân lên gối vào vùng bụng anh Phi. Sợ hãi, anh Phi phải đưa chìa khóa cho Linh. Sau đó, cả 4 tên cướp phóng xe đi theo QL 1A hướng về Nho Quan, Ninh Bình.

Khoảng 6 giờ ngày 10/5/2024, Dũng rủ Chiến và Linh đi bán xe, đồng thời Dũng nhắn tin nhờ người yêu tên Uyên (ở Đông Anh) tìm người mua hộ 2 xe máy Vision vừa cướp được và Uyên đồng ý. Dũng chụp ảnh 2 xe máy gửi Uyên và nói 2 xe đều là xe khách cắm, không giấy tờ, không biển kiểm soát. Sau đó, Uyên nhắn tin, gửi ảnh xe máy Vision màu xám cho một người bạn giới thiệu bán chiếc xe Vision màu xám với giá 11.000.000 đồng và người bạn này đồng ý mua.

Khoảng 10 giờ cùng ngày, Dũng, Linh và Chiến điều khiển 2 xe máy đến gặp Uyên và Nguyễn Thùy Linh (bạn của Uyên) tại quán bia “Mận” - đối diện trường cấp 2 Uy Nỗ thuộc xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh và thực hiện giao dịch mua bán xe. Chiếc xe máy còn lại, Uyên bảo Dũng bán cho Uyên với giá 7.400.000 đồng, Dũng đồng ý. Uyên đưa 7.400.000 đồng cho Dũng thì Dũng lấy 7.000.000 đồng, cho Uyên 400.000 đồng coi như tiền công giới thiệu người mua xe. Sau khi nhận được tiền, nhóm của Dũng bắt taxi rời đi.

Hành trình truy bắt các “Ninja”

Vụ án xảy ra trong đêm, lại được nhóm đối tượng bàn bạc, chuẩn bị phương tiện kĩ lưỡng, dấu vết chỉ là hình ảnh mờ ảo từ camera an ninh chỗ có chỗ không. Thế nên, Thượng tá Nguyễn Văn Quyền cho biết, đã có lúc các anh tưởng vụ án rơi vào bế tắc vì mất dấu. Bọn chúng đi trên 2 chiếc xe máy đã được tháo biển, mặc áo chống nắng, đội mũ, đeo khẩu trang kín mít khiến việc nhận dạng vô cùng khó khăn.

Tổ công tác được chia ra 2 mũi, một mũi rà soát theo hướng nhóm cướp trên đường trốn chạy, mũi khác rà theo hướng xuất phát của nhóm đối tượng để định hình chúng đến từ đâu. Cuối cùng cả 2 mũi đã chập lại một điểm là Nho Quan, Ninh Bình - địa bàn cách xa hiện trường vụ án hơn trăm cây số. "Nho Quan cũng chính là quê tôi, địa bàn nơi đây thì tôi thuộc như lòng bàn tay, nhưng để xác định các đối tượng nổi trên địa bàn thì lại quá rộng vì Nho Quan có nhiều xã, lại giáp ranh với Hòa Bình, thế nên việc truy xét phải hết sức kỹ lưỡng, không thể bỏ qua một chi tiết nào dù nhỏ nhất", Thượng tá Quyền chia sẻ.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Kết hợp với Công an huyện Nho Quan, các anh đã dựng lên chân dung một số đối tượng ngổ ngáo, chơi bời, có biểu hiện càn quấy trên địa bàn. Công an huyện Nho Quan cho biết, quá trình tuần tra kiểm soát, một tổ công tác đã phát hiện 2 đối tượng đi xe Wave vi phạm giao thông, không đội mũ bảo hiểm, cả hai đã bỏ xe theo kiểu "bỏ của chạy lấy người". Không bỏ qua chi tiết này, lập tức công tác xác minh hai đối tượng được nhanh chóng triển khai.

"Đây là tình huống nằm ngoài dự kiến, khi chúng tôi "siêu âm" 2 đối tượng và qua quá trình đấu tranh, chúng đã khai nhận là “tác giả” của 2 vụ trộm xe máy trên địa bàn tại thôn Ngọc Lâm, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình vào ngày 6/5 và 10/5/2024. Hiện, các đối tượng và tang vật đã được Công an huyện Nho Quan bàn giao cho Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục điều tra mở rộng", Thiếu tá Lê Trung Thành - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thường Tín chia sẻ. Anh nói vui: "Thế là chuyến này anh em tôi đi một lại về hai".

Cùng thời điểm đó, mũi rà soát tại QL 12, hướng đi Hòa Bình đã phát hiện có một cây xăng. Không bỏ lỡ cơ hội, các anh đã rà soát hình ảnh ghi lại ở cây xăng và phát hiện một thanh niên với đặc điểm mặc áo chống nắng, đầu đội mũ, đeo khẩu trang, có hình dáng rất giống với một trong 4 tên cướp. Một lần nữa, các đối tượng có hình dáng, đặc điểm tương tự trên địa bàn lại được dựng lên.

Cuối cùng, tổ công tác đã lần ra được danh tính đối tượng nghi vấn là Bùi Hoàng Anh, hiện đang học lớp 12 của một trường THPT thuộc huyện Chi Nê, tỉnh Hòa Bình. Không để rút dây động rừng và cũng không muốn sự việc ồn ào, gây ảnh hưởng tới các em học sinh khác, các anh đã kiên trì đợi đến giờ tan học, "đón" thanh niên này lên xe. Và, chỉ sau vài câu hỏi, Hoàng Anh đã thừa nhận mình là một trong 4 đối tượng tham gia vụ cướp tối 9/5 tại địa bàn huyện Thường Tín...

Vậy là, sau gần 1 tuần lần theo hành tung những tên cướp trong bộ dạng "Ninja", đến 4 giờ sáng 15/5, tên cướp cuối cùng trong băng nhóm đã bị các chiến sĩ của Đội CSHS Công an huyện Thường Tín bắt giữ.

Dù không phải kẻ cầm đầu nhưng Đinh Công Dũng lại được cho là có "tinh thần" tham gia tích cực nhất, đồng thời cũng có hoàn cảnh khá đặc biệt, bố mới ra tù sau khi thụ án về tội mua bán trái phép chất ma túy, mẹ lại dấn thân hành nghề “nhạy cảm”. Nhà Dũng có 3 anh chị em, Dũng là con cả và đã bỏ học từ năm lớp 8. Em kế Dũng sinh năm 2008 cũng đã bỏ học và đi làm. Hiện chỉ còn em gái sinh năm 2013 là được cắp sách tới trường.

Chiếc xe và con dao gây án.

Đối tượng phạm tội nào cũng nêu ra lý do để biện minh cho hành vi phạm pháp của mình. Dũng cũng vậy, hỏi anh ta vì sao lại đồng ý nghe theo lời rủ rê của Chiến để đi cướp thì Dũng trả lời: "Do cháu thiếu tiền nên mới phải làm liều như vậy". Lý giải cho việc thiếu tiền, Dũng kể, do mình mượn xe máy của bạn làm hỏng nên cần tiền sửa chữa. Để có tiền sửa xe trả bạn, anh ta đã đi cắm chiếc điện thoại của mình được 1 triệu đồng nhưng vì không kiếm đâu ra tiền để chuộc điện thoại nên Dũng đã theo Chiến đi cướp. Dù ít tuổi nhưng Dũng lại rất “quái” trong những câu trả lời của mình, Dũng luôn biết đổ lỗi cho người khác và cho hoàn cảnh. Hỏi Dũng vì sao nghỉ học thì Dũng bảo do bố bị đi tù, chán đời nên nghỉ.

Bùi Văn Chiến - kẻ cầm đầu, khởi xướng - cũng có hoàn cảnh khá đặc biệt, mẹ đi làm xa, bố đi làm công nhân tận bên Lào, lại là anh cả của 2 đứa em, nhưng cũng như Dũng, Chiến bỏ học sớm, từ năm lớp 7. Nguyên nhân dẫn đến việc rủ rê đồng bọn đi cướp là do Chiến nghiện món cờ bạc tài xỉu trên mạng, dù rất nghiện nhưng được cái... ngày nào cũng thua, trót vay hơn 6 triệu đồng của Tài để đánh bạc nên Chiến... đành phải tìm cách kiếm tiền và nhanh chóng chọn con đường đi cướp.

Đại tá Nguyễn Tiến Tần - Trưởng Công an huyện Thường Tín cho biết, các đối tượng gây án đều còn rất trẻ, có người còn đang là học sinh, nhưng đa số đều không nhận được sự quan tâm, giáo dục thường xuyên của gia đình. Đây chính là nguyên nhân khiến các em bỏ học sớm, sa vào các tệ nạn và rủ nhau gây án để kiếm tiền phục vụ những nhu cầu vật chất thực dụng của mình. "Chúng tôi may mắn có được những đồng sự dày dạn kinh nghiệm như Thượng tá Nguyễn Văn Quyền - Phó trưởng Công an huyện, có những chỉ huy đội, các cán bộ, chiến sĩ thông minh, nhiệt huyết, chịu được gian khổ như Thiếu tá Lê Trung Thành, Đại úy Nguyễn Hồng Sơn... đã làm nên một tập thể công an huyện đoàn kết, không ngại khó, ko ngại khổ. Các nhà báo nhìn xem, cán bộ của chúng tôi cả tuần công tác ko về nhà, như đồng chí Sơn râu ria mọc tua tủa, đồng chí Thành thì suốt mấy hôm vẫn một bộ quần áo, hôm qua tranh thủ tạt vào hàng quần áo ở thị trấn Nho Quan mua được một bộ mặc tạm, bắt được tên cuối cùng về thì lại tiếp tục hối hả lao vào những nhiệm vụ khác, anh em hầu như không nghỉ...", Đại tá Nguyễn Tiến Tần chia sẻ.

Nguồn: [Link nguồn]