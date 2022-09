Án mạng trong ngôi chùa cổ và 2 kẻ lấy oán báo ơn: Cái chết bí ẩn của cụ ông 76 tuổi

Một sáng giữa tháng 11/2016, tại ngôi chùa Minh Giám xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Khi tiếp cận hiện trường, các điều tra viên Công an tỉnh Hải Dương nhận định, người trông coi chùa bị sát hại hết sức dã man với mục đích cướp tài sản.

Ám ảnh

Chùa Minh Giám nằm ở xã Việt Hồng (huyện Thanh Hà, Hải Dương) vốn là nơi người dân địa phương thường xuyên lui tới thắp hương, cầu bình an. Bên trong chùa có ông Nguyễn Hữu K (76 tuổi) được giao chăm nom, trông giữ. Ông K được bố trí ăn ở, sinh hoạt tại dãy nhà ngang nằm gần gian chính.

Sáng 16/11/2016, một người dân theo thói quen đến chùa chơi. Khi tới nơi, anh này gọi nhiều lần những không thấy ông K đáp lại, cũng không ai mở cửa. Nghĩ có thể ông K tuổi cao nên ốm, người đàn ông này chạy ra gọi thêm vào người dân vào hỗ trợ.

Khi cánh cửa gian nhà giữa (nơi ông K ở) được mở ra, người dân phát hiện ông này đang nằm dưới đất, sờ vào cơ thể đã thấy lạnh ngắt. Thông tin về cái chết bất thường của người trông nom chùa Minh Giám được lập tức báo cho cơ quan công an.

Tại hiện trường, lực lượng công an xác định ông K tử vong dưới đất, phía hai tai có dính máu. Trong miệng nạn nhân bị nhét bằng chiếc khăn màu trắng đục.

Những dấu vết để lại cho thấy, đây chắc chắn là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng. Sự ra đi của ông K ngay trong ngôi chùa cổ khiến người dân Việt Hồng bàng hoàng, lo lắng.

Nơi xảy ra vụ án (ảnh tư liệu)

Những dấu vết

Lực lượng kỹ thuật hình sự của Công an tỉnh Hải Dương xác định, ông K tử vong do ngạt cơ học, phần đầu, cổ có nhiều vết thương, trong đó có một vết gây gẫy xương cổ. Căn cứ kết quả khám nghiệm, công an cho rằng ông K đã bị sát hại bởi ít nhất 2 đối tượng.

Tại hiện trường, đồ đạc trong căn phòng có dấu hiệu bị xô đẩy, tủ quần áo bị cậy mở. Khi mở rộng khám nghiệm, công an phát hiện một chiếc hòm đựng tiền công đức của nhà chùa cũng đã biến mất.

Theo người dân cung cấp thì ông K thường ngày sử dụng 2 chiếc điện thoại di động. Tuy nhiên khi được phát hiện tử vong, số tài sản này đã không còn.

Các điều tra viên nhận định, đây là vụ án giết người để cướp tài sản. Khi tìm kiếm xung quanh, công an tìm thấy một con dao lưỡi sắc có cán bằng nhựa, một đôi dép tông, loại các thanh niên trẻ tuổi hay đi.

Với những dấu vết để lại, Công an tỉnh Hải Dương cho rằng hung thủ phải có quen biết với nạn nhân K và chắc chắn không phải đối tượng chuyên nghiệp. Lúc này, việc dựng chân dung nhóm người tình nghi được công an tiến hành nhanh chóng.

Tiến hành xác minh về ông K, các trinh sát được biết, nạn nhân là người có gia đình nhưng từ lâu chỉ sinh sống một mình, trông coi chùa Minh Giám. Ông K cũng không có nhiều mối quan hệ bạn bè bên ngoài, không mâu thuẫn, thù oán với ai.

Manh mối đầu tiên

Hàng loạt đối tượng ở xã Việt Hồng và hai xã lân cận được Công an tỉnh Hải Dương rà soát. Nhóm người có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy, cờ bạc, nghiện games và bất minh về tài chính trở thành tâm điểm sàng lọc.

Quá trình làm việc, hầu hết nhóm người này đều có bằng chứng ngoại phạm. Khi rút gọn danh sách, Công an tỉnh Hải Dương chú ý đến 2 người khả nghi nhất. Đầu tiên là thanh niên xuất hiện tại hiện trường vụ án sớm nhất. Tuy nhiên, người này sau đó được giải nghi vì không liên quan.

Đối tượng thứ hai là một thanh niên mới đi cai nghiện ma túy về địa phương. Theo tìm hiểu, thanh niên này thường qua chùa và nhiều lần được ông K giúp đỡ. Dù vậy, khi làm việc với công an, người này trình bày rõ ràng di biến động của mình vào thời điểm trước, trong và sau khi vụ án xảy ra. Cơ quan công an xác minh những lời khai này là trùng khớp.

Tuy nhiên, người thanh niên này đã hé lộ một vài chi tiết quan trọng. Theo đó, ông K vốn là người rất tốt bụng. Tại Việt Hồng, ông này thường xuyên giúp đỡ nhiều người, trong đó có cả những tên "choai choai" bỏ học, nghiện trò chơi điện tử.

Khi rà soát nhóm đối tượng này, Công an tỉnh Hải Dương thấy nổi lên hai thanh niên ở độ tuổi 14 đến 15. Hai người này đã bỏ học, chơi bời lêu lổng và đặc biệt thường "vùi mình" ở tụ điểm chơi games.

Một thông tin được người dân cung cấp, trước khi xảy ra vụ án vài ngày, họ có thấy một trong hai đối tượng trên xuất hiện tại chùa Minh Giám.

Nhóm trinh sát Công an tỉnh Hải Dương lập tức được cử đi xác minh về hai đối tượng trên. Tại nhà chúng, người thân cho hay cả hai đối tượng này đã bỏ nhà đi đâu không rõ. Việc hai đối tượng trẻ tuổi đột ngột biến mất khỏi địa phương khiến công an nghi ngờ.

Liệu hai đối tượng này có liên quan gì đến cái chết của ông K hay không? Câu hỏi ấy sẽ phải được các điều tra viên Công an tỉnh Hải Dương trả lời bằng những chứng cứ xác thực.

(Còn nữa)

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/an-mang-trong-ngoi-chua-co-va-hai-ke-lay-oan-bao-on-p1-cai-chet-bi-an-cua-cu-ong-76-tuoi-172220909162623317.htm