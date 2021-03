Án mạng nghiêm trọng do ghen tuông mù quáng

Thứ Hai, ngày 29/03/2021 10:00 AM (GMT+7)

Dù đã ly hôn, tuy nhiên khi phát hiện vợ cũ đang ngủ với người đàn ông khác, Trần Văn Họp (1991, trú thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) đã ra tay sát hại cả hai người rồi tự vẫn.

Nạn nhân Lê Thị Mai đang được điều trị tại bệnh viện.

Trước đó khoảng 10 giờ ngày 27-3, hai nhân viên của quán nhậu Lương Sơn (tại thị trấn Tân Bình) đến làm việc thì phát hiện thấy cửa quán đóng. Nhìn xuống dưới nền đất thì họ hoảng hồn khi thấy máu chảy từ bên trong ra rất nhiều. Nghĩ có chuyện chẳng lành nên hai nhân viên này phá cửa quán xông vào thì phát hiện chị Lê Thị Mai (1993, chủ quán) và anh Trần Văn Họp bị thương nặng, máu chảy ra rất nhiều. Gần đó là thi thể anh Dương Văn Nhựt (1993, đầu bếp quán nhậu) với nhiều vết chém trên người. Ngay lập tức các nhân viên của quán gọi điện cho xe cấp cứu, đồng thời điện báo cho Công an thị trấn (CATT) Tân Bình và Công an huyện (CAH) Hiệp Đức đến hiện trường điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Nhận tin báo, xét thấy đây là một vụ án mạng nghiêm trọng nên CAH Hiệp Đức liên hệ với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể nạn nhân. Về phần các nạn nhân bị thương, anh Trần Văn Họp được đưa xuống Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu; chị Lê Thị Mai được đưa ra Bệnh viện Vĩnh Đức (TX Điện Bàn, Quảng Nam) điều trị.

Nghi phạm Trần Văn Họp cũng bị thương nặng do tự sát sau khi gây án mạng.

Tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, bác sĩ Nguyễn Thanh Tiên - Trưởng khoa Tai Mũi Họng cho biết, bệnh nhân Trần Văn Họp nhập viện trong tình trạng vết thương xuyên thấu cổ dài 10 cm, tổn thương mạch máu, đứt khí quản, tràn khí cổ. Tuy nhiên đã được đội ngũ y bác sĩ phẫu thuật và qua cơn nguy kịch. Tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, chị Lê Thị Mai nhập viện trong tình trạng chấn thương vùng đầu do bị chém. Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo và có thể nói chuyện.

Thông tin về vụ án mạng nghiêm trọng trên, ngày 28-3, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi sự việc xảy ra, nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo cho các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Cơ quan CSĐT CAH Hiệp Đức khẩn trương vào cuộc, điều tra, làm rõ vụ án. Qua điều tra xác định nguyên nhân ban đầu vụ án mạng trên là do mâu thuẫn tình cảm. “Anh Trần Văn Họp và chị Lê Thị Mai từng là vợ chồng nhưng đã ly hôn. Tuy nhiên, hai người vẫn chung sống với nhau. Khoảng 9 giờ ngày 27-3, khi Họp đến quán nhậu Lương Sơn thì phát hiện đầu bếp tên Dương Văn Nhựt đang ngủ với vợ cũ. Người này đóng cửa lại rồi dùng dao đâm anh Dương Văn Nhựt tử vong tại chỗ. Sau đó, Họp dùng dao chém vào vùng đầu vợ cũ rồi tự sát”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng thông tin.

Hiện vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người chết, hai người bị thương trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn: http://cadn.com.vn/news/61_240580_an-mang-nghiem-trong-do-ghen-tuong-mu-quang.aspxNguồn: http://cadn.com.vn/news/61_240580_an-mang-nghiem-trong-do-ghen-tuong-mu-quang.aspx