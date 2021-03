Hé lộ nguyên nhân vụ nổ súng bắn người tử vong tại gầm cầu vượt Sông Chanh

Thứ Hai, ngày 29/03/2021 08:30 AM (GMT+7)

Từ mâu thuẫn trong đám cưới, nghi phạm và nạn nhân hẹn nhau bãi đất trống gầm cầu vượt Sông Chanh, cao tốc Hạ Long - Hải Phòng và nổ súng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiến hành điều tra vụ án mạng xảy ra ở bãi đất trống gầm cầu vượt Sông Chanh, cao tốc Hạ Long - Hải Phòng khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc bắt đầu từ khoảng 11h30 ngày 28/3, Phạm Văn Phúc (SN 1983, trú tại khu 7, phường Cao Xanh, TP Hạ Long, Quảng Ninh) và anh N.V.H (SN 1982, trú tại khu 1, phường Phong Hải, TX Quảng Yên, Quảng Ninh) cùng ngồi ăn tại đám cưới ở khu 8, phường Phong Hải, TX Quảng Yên.

Quá trình dự tiệc cưới, Phúc và anh H. đã xảy ra mâu thuẫn, rồi cùng nhau ra bãi đất trống gầm cầu vượt Sông Chanh, cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, để nói chuyện. Tại đây, Phúc đã dùng loại súng ngắn, dạng súng bắn đạn chì, bắn về phía anh H., khiến anh H. gục tại chỗ và tử vong trên đường đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy, TP Hạ Long.

Gây án xong, Phúc điều khiển xe ôtô bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay khi nhận tin báo, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Quảng Ninh) và Công an TX Quảng Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và huy động tối đa các lực lượng xác minh, truy bắt đối tượng.

12h30’ cùng ngày, Công an đã bắt được đối tượng Phạm Văn Phúc. Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

