7 "ông thần" vào tù vì tiếp tay thợ in thiệp cưới

Thứ Ba, ngày 19/05/2020 21:00 PM (GMT+7)

Xem qua Facebook, thấy cách làm tiền giả nên chủ in thiệp cưới ở Cần Thơ đã tự làm ra rồi tìm nhiều người để bán tiền thành phẩm.

Ngày 19-5, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phi Thông (23 tuổi) 14 năm tù.

Sáu bị cáo, gồm: Võ Văn Huệ, Nguyễn Văn Tính, Trương Hữu Phong, Nguyễn Thanh Liêm, Lý Trường Thành, Trần Vũ Trường bị phạt các mức án từ 3-14 năm tù đều cùng về tội "Làm, lưu hành tiền giả". Riêng bị cáo Mai Tuấn Khanh bị phạt 9 năm tù về tội "Tàng trữ, lưu hành tiền giả".

Theo cáo trạng, Thông là chủ cơ sở in thiệp cưới ở quận Cái Răng (TP Cần Thơ). Vào ngày 7-9-2019, Thông xem được đoạn clip "chuyện cảnh giác" đăng trên Facebook nói về vụ án làm tiền giả xảy ra tại tỉnh Đắk Nông.

Các bị cáo tại toà

Thông thấy cách thức làm tiền giả rất đơn giản, chỉ cần có máy tính, máy in màu, máy ép dẻo, màng nylon mỏng, dao rọc giấy… những công cụ, phương tiện đều có sẵn tại cơ sở in thiệp cưới của Thông.

Từ đó, Thông nảy sinh ý định làm tiền giả để bán lấy tiền thật. Thông tải hình mẫu tiền polymer mệnh giá 500.000 đồng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về máy laptop cá nhân rồi dùng phần mềm chỉnh sửa kích thước, màu sắc cho đúng chuẩn với tờ tiền thật cùng mệnh giá.

Tiền giả mà bị cáo Thông làm

Sau đó, Thông dùng giấy đưa vào máy in phun màu để in tiền giả, dùng màng ny lông mỏng bọc giấy in tiền đem đi ép dẻo, cắt gọt thành những tờ tiền giống như tiền thật. Tổng cộng, Thông in được 180 triệu đồng tiền giả. Trong số tiền đã thành phẩm, mang đi lưu hành là 98 triệu đồng, số chưa thành phẩm là 76 triệu, số hư hỏng là 6 triệu (Thông đã hủy bỏ).

Khi làm được thành phẩm tiền giả, Thông nhờ Huệ tìm mối để bán tiền giả, Huệ đồng ý. Huệ đã giới thiệu cho Thông bán tiền giả cho 6 bị cáo còn lại.

