6 học sinh Hà Nội đua xe máy trong đêm

6 học sinh Hà Nội đua xe máy trong đêm

Thứ Năm, ngày 08/04/2021 10:00 AM (GMT+7)

Chạy xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bấm còi, rú ga gây náo loạn trên một số tuyến phố của quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng (Hà Nội), 6 thanh thiếu niên bị cơ quan chức năng xử lý.

Ngày 7-4, thông tin từ Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa ngăn chặn một nhóm học sinh có hành vi đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn TP. Trong đó có 6 học sinh, đã được bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Nhóm thanh niên đua xe bị cảnh sát ngăn chặn

Cụ thể, khoảng 22 giờ 40 phút ngày 6-4, tổ tuần tra kiểm soát của Đại đội 1, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2 làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phát hiện 1 nhóm khoảng 15-20 xe máy chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bấm còi, rú ga gây náo loạn trên một số tuyến phố của quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng.

Đến 23 đến 40 cùng ngày, khi đoàn xe đi qua phố Trần Hưng Đạo rẽ vào phố Trần Bình Trọng, cảnh sát cơ động khép kín mọi lối thoát, 3 xe máy với 6 người bị chặn giữ. Tổ công tác đã phối hợp với Đội 8, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) lập hồ sơ xử lý.

Danh tính nhóm này được làm rõ là V.Q.M. (18 tuổi), P.H.V. (16 tuổi), T.V.D. (17 tuổi), N.T.T. (16 tuổi), P.H.L. (18 tuổi) và H.Y.N. (18 tuổi, tất cả ở Hà Nội).

Nhóm này khai nhận tối 6-4, họ đã rủ nhau đi trên đường, nếu thấy đoàn xe nào chạy với tốc độ cao, lạng lách sẽ nhập vào chạy cùng. Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, họ thấy một nhóm thanh niên khác đi trên đường đã nhập vào để đua xe nhưng bị phát hiện, chặn giữ.

Theo thống kê của Cục CSGT, trong năm 2020, lực lượng chức năng toàn quốc đã phát hiện 803 vụ lạng lách đánh võng với 1.807 đối tượng. Qua đó, lực lượng công an đã khởi tố 12 vụ, 69 đối tượng.

Theo Cục CSGT (Hà Nội), thời gian qua, lực lượng chức năng đã mạnh tay xử lý nhưng tình trạng này vẫn đang có dấu hiệu tăng cao. Cụ thể, chỉ tính riêng trong Quý I/2021, lực lượng chức năng đã phát hiện 326 vụ, gây bức xúc trong dư luận.

Đại diện Cục CSGT cho biết lãnh đạo Bộ Công an vừa chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc chủ động bố trí lực lượng, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng tuần tra, kiểm soát và lực lượng khác để ngăn chặn, xử lý nghiêm nạn đua xe trái phép. Đây là chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an sau khi xuất hiện một số vụ đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội gây bức xúc dự luận.

