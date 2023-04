3 thiếu niên táo tợn cướp nhiều tiệm điện thoại

Ngày 6-4, Công an thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đang xử lý nhóm thiếu niên có hành vi cướp giật tài sản.

3 thiếu niên thực hiện các vụ cướp giật điện thoại

Theo công an, thời gian qua, các cửa hàng điện thoại di động và tạp hóa ở Chơn Thành phản ánh tình trạng những kẻ lạ mặt giả vờ mua hàng với giá trị nhỏ nhưng đưa tiền mệnh giá lớn, sau đó lợi dụng chủ cửa hàng sơ hở đã giật điện thoại hoặc cọc tiền rồi bỏ chạy.

Qua truy xét, Công an huyện Hớn Quản phối hợp Công an xã Thanh An, Công an xã Tân Lợi đã xác định 3 thiếu niên gồm Đ.T.L, L.T.T, và N.V.P (cùng 16 tuổi, ngụ huyện Hớn Quản) nên đã đưa lên cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan công an, 3 thiếu niên đã khai nhận từ Tết Nguyên đán năm 2023 đến nay đã thực hiện 3 vụ cướp giật với thủ đoạn như trên.

Hiện Công an huyện Hớn Quản đã tạm giữ các vật chứng, củng cố hồ sơ bàn giao nhóm thiếu niên cùng tang vật cho Công an huyện Chơn Thành để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

