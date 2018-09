17 ngày đêm truy bắt và đòn "cân não" đối tượng sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên

Thứ Tư, ngày 05/09/2018 10:00 AM (GMT+7)

Vụ 2 vợ chồng bị một kẻ lạ mặt sát hại trong đêm ở Hưng Yên đã gây chấn động dư luận. Nhưng với quyết tâm cao nhất, lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Hưng Yên đã lăn lộn ngày đêm dưới địa bàn, điều tra làm rõ và bắt giữ được hung thủ sau 17 ngày gây án...

Đêm định mệnh của hai vợ chồng

Như Báo CAND đã đưa tin, đêm 16, rạng sáng 17-8, tại số nhà 6, đường Linh Đài, khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, TP Hưng Yên xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Nạn nhân là anh Đặng Văn Trường, 41 tuổi, bị sát hại ngay tại cửa buồng ngủ tầng 1, còn vợ anh là chị Nguyễn Thị Hoa, 40 tuổi, gục chết ngay tại giường ngủ. Cả hai bị nhiều vết thương trên người.

Theo như cháu Sơn, con trai của nạn nhân cho biết, cháu ngủ ở phòng khách phía ngoài. Khi cháu phát hiện sự việc, hô “Trộm! Trộm! ” thì đối tượng đã bỏ chạy ra phía cửa lách, xô ngã ông nội cháu từ nhà bên dưới nghe tiếng hô chạy lên.

Khi vụ án xảy ra đã gây chấn động dư luận. Bởi Hưng Yên vốn là một tỉnh yên bình, nhiều nhà dân đi ngủ còn chủ quan không cài khóa cửa.

Đối tượng Đinh Công Tráng.

Giăng lưới

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã hai lần có mặt tại tỉnh Hưng Yên, xuống tận hiện trường vụ án để chỉ đạo công tác điều tra, phá án.

Tại hiện trường, cơ quan Công an phát hiện ngôi nhà khóa cửa trước, nhưng cổng nhà rất thấp, dễ dàng nhảy qua để vào sân trong, cửa lách của ngôi nhà không có then, chốt cài, qua cánh cửa này vào ngay đến cửa buồng ngủ của vợ chồng anh Trường.

Theo kết quả điều tra, đặc điểm nhận dạng của nghi phạm trong vụ án: Nam thanh niên khoảng 20 đến 35 tuổi; tầm cao 1,65m đến 1,73m; đầu đội mũ lưỡi trai; đi giầy cỡ khoảng 40 - 41 (cỡ Việt Nam) nhãn hiệu Adidas màu tím than, mỗi bên má giầy có ba sọc trắng, vùng cổ giầy có viền trắng bao quanh; đi tất cổ ngắn màu xám; mặc quần dài và áo tối màu.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an nhận định, đây là vụ đối tượng đột nhập trộm cắp tài sản, khi bị phát hiện, đã sử dụng hung khí sát hại 2 vợ chồng…

Ban chuyên án của Công an tỉnh được thành lập do Đại tá Phạm Thế Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên làm Trưởng Ban.

Các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường vụ án.

Các đơn vị: Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hưng Yên, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Hồ sơ, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH được huy động vào cuộc. 17 ngày đêm, qua 2 đợt nghỉ lễ (19-8 và 2-9) nhưng CBCS tham gia chuyên án không phút nghỉ ngơi.

17 ngày đêm, cũng là chừng đấy thời gian, tổ công tác của Phòng 6, Cục Cảnh sát hình sự do Thượng tá Tô Cao Lanh, Trưởng Phòng, chỉ đạo có mặt tại tỉnh Hưng Yên, phối hợp cùng Công an địa phương phá án.

Đại tá Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự cũng nhiều lần có mặt tại Hưng Yên. Vào đúng thời điểm xảy ra vụ án, anh cùng với Thượng tá Đoàn Văn Tiến, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên và tổ công tác xuống hiện trường để xem xét, đánh giá lại đúng thời gian, không gian, bối cảnh xung quanh hiện trường khi xảy ra vụ án.

Thứ trưởng Lê Quý Vương chỉ đạo công tác điều tra phá án

Từ nhận định về vụ án, các tổ công tác đã tiến hành rà soát tất cả các đối tượng nghiện ma túy, các đối tượng nghi liên quan đến trộm cắp. Qua thu thập tài liệu, lực lượng phá án xác định, có một vụ trộm với thủ đoạn tương tự đã xảy ra đêm 27-7 ở khu vực nhà trọ gần trường Cao đẳng sư phạm Hưng Yên.

Đêm đó trời mưa to, bị hại là anh Hiếu, ngủ trong phòng trọ, không khóa cửa. Đối tượng đã lẻn vào, rồi lấy trộm chiếc điện thoại Iphone 6 Plus anh Hiếu đang sạc ở đầu giường.

Do làm tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, cơ quan điều tra đã củng cố chứng cứ và xác định được đối tượng gây ra vụ trộm trên là Đinh Công Tráng, 41 tuổi, trú tại khu phố An Bình, phường An Tảo, TP Hưng Yên. Tráng cũng chính là nghi can số 1 gây ra vụ sát hại vợ chồng anh Trường- chị Hoa.

Đối tượng Đinh Công Tráng

Tráng có đặc điểm nhận dạng về hình thể rất giống với đối tượng sát hại vợ chồng anh Trường mà cháu Sơn và ông nội mô tả. Sau đêm xảy ra vụ án, Tráng có bỏ lên Hà Nội 1 ngày, sau đó sang tá túc nhà bạn ở Hải Dương 2 ngày. Thấy êm êm, Tráng mới quay lại nhà ở Hưng Yên.

Ngày 29-8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hưng Yên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Đinh Công Tráng về tội trộm cắp tài sản. Đồng thời, tiến hành khám xét nhà đối tượng, qua đó thu được dao, quần áo, giày dép và một số tài liệu liên quan. Những con dao trong nhà đối tượng được gửi đi giám định ADN tại Viện Khoa học hình sự.

Do tính chất cấp thiết của vụ án nên các cán bộ của Viện Khoa học hình sự cũng không quản ngày đêm để có kết quả giám định sớm nhất. Khi kết quả giám định báo về: Trên một con dao thu được tại nhà đối tượng Tráng có ADN của chị Hoa và đối tượng, các lực lượng tham gia phá án thở phào nhẹ nhõm.

Bên trong ngôi nhà xảy ra vụ thảm án

Vấn đề tiếp theo là đấu tranh với đối tượng Đinh Công Tráng về hành vi sát hại vợ chồng anh Trường- chị Hoa! Vốn là đối tượng hiểu luật, lại lì lợm, từ lúc bị bắt, Tráng chỉ nhận gây ra vụ trộm điện thoại ở khu nhà trọ.

"Vỏ quýt dày có móng tay nhọn"

Suốt 3 ngày, những trinh sát, điều tra viên có kinh nghiệm nhất của Công an tỉnh Hưng Yên và Cục Cảnh sát hình sự trực tiếp đấu tranh "cân não" với gã sát nhân có bằng cử nhân Luật. Với các tài liệu khoa học có được và các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, đến sáng 3-9, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo lời Tráng khai nhận, do nghiện ma túy nên buổi đêm, đối tượng hay đi lang thang để xem nhà nào sơ hở, không khóa cửa, đột nhập vào trộm cắp các tài sản gọn nhẹ như điện thoại, ví tiền.

Đêm hôm đó, Tráng đến khu vực nhà anh Trường, nhìn qua cổng, anh ta phát hiện cửa lách không khóa. Tráng trèo qua cổng, qua cửa lách, rón rén vào phòng ngủ của anh Trường, chị Hoa.

Lúc này, điện thoại của chị Hoa đang sạc ở đầu giường. Đúng lúc Tráng với tay lấy điện thoại thì chị Hoa thức giấc, túm lại. Tráng rút dao đâm chị Hoa gục chết ngay thành giường. Nghe tiếng kêu của vợ, anh Trường tỉnh giấc, lao vào ôm đối tượng giằng co. Tráng đã dùng dao đâm tiếp anh Trường….

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố tiếp bị can Đinh Công Tráng về tội giết người.

Đôi giày của hung thủ thu được tại hiện trường

Chân dung kẻ sát nhân có bằng cử nhân Luật

Được biết, Đinh Công Tráng sinh ra trong gia đình tử tế và từng tốt nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội. Sau khi ra trường, Tráng có một công việc đúng chuyên ngành-cán bộ tư pháp tại một phường ở tỉnh Hưng Yên. Nhưng đi làm được khoảng 2 năm, Tráng đột nhiên bỏ việc vì nghĩ công việc ở đây không xứng với mình và lên Hà Nội mưu sinh, bỏ ngoài tai những lời khuyên can của gia đình. Từ đây, vết trượt dài của Tráng bắt đầu.

Sống lang thang, bất định ở Hà Nội, Tráng dính vào ma tuý. Năm 2009, sau một quá trình là cà quán bia, Đinh Công Tráng quen một cô tiếp viên ở quán này và tự giới thiệu tên là Minh. Khoảng tháng 8-2009, Tráng đã rủ cô gái đi chơi sau đó hiếp dâm cô gái này và bị Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng xử 30 tháng án treo.

Ngoài ra, Tráng còn có 1 tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng. Tráng hiện đang sống cùng người vợ thứ 2 làm công nhân may và cô con gái nhỏ. Tuy nhiên, vướng vào ma túy đá, lại không có việc làm ổn định, đêm đến, đối tượng thường lang thang khắp các nơi để “hành nghề” trộm cắp vặt.

Khi đi trộm, bao giờ Tráng cũng dắt theo con dao phòng khi bị bắt sẽ chống trả lại. Và bị kịch đã xảy ra với vợ chồng anh Trường- chị Hoa khi tỉnh giấc, bắt gặp tên trộm mất nhân tính này!