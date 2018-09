Sát thủ giết 2 vợ chồng ở Hưng Yên từng “hại đời” cô gái trẻ ở nhà nghỉ

Thứ Ba, ngày 04/09/2018 10:00 AM (GMT+7)

Từng tốt nghiệp đại học ngành luật nhưng Tráng sau đó sa chân vào nghiện ngập, phạm tội và mang án cưỡng hiếp nữ nhân viên trẻ trong nhà nghỉ ở Hà Nội.

Đinh Công Tráng tại cơ quan điều tra khi bị bắt vì sát hại hai vợ chồng anh Trường.

Công an tỉnh Hưng Yên đang tạm giam Đinh Công Tráng (SN 1977, ở khu phố An Bình, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên) để làm rõ hành vi giết vợ chồng anh Đặng Văn Trường (SN 1977, ở nhà 6 đường Linh Đài, khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên), chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1978) rạng sáng 17/8.

Tại cơ quan điều tra, Tráng bước đầu khai nhận, khoảng 0h15 ngày 17/8, Tráng đột nhập vào nhà vợ chồng anh Trường, chị Hoa để trộm cắp tài sản. Do bị gia chủ phát hiện nên Tráng đã sử dụng dao bầu loại có chuôi gỗ đâm nhiều nhát vào người anh Trường, chị Hoa khiến cả 2 vợ chồng gia chủ tử vong.

Theo tài liệu điều tra, Tráng từng tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật. Tuy nhiên, sau đó cuộc đời nam nghi phạm sa chân vào còn đường nghiện nghập, phạm tội.

Cách đây 9 năm, Tráng lấy tên giả là Minh làm quen với một cô gái 22 tuổi tên Linh (đã đổi tên, 22 tuổi ở Tuyên Quang). Do chị Linh đang làm nhân viên phục vụ bàn tại một nhà hàng ở Hà Nội nên Tráng thường xuyên lui tới nhà hàng để ăn uống và tìm cách bắt chuyện với cô gái.

Sau 4 tháng làm quen, tối 9/8/2009, Tráng rủ chị Linh đi ăn và được cô gái đồng ý. Rời quán ăn trở về, Minh đột ngột dừng xe ở đường Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng) nói muốn trò chuyện thân mật hơn cùng chị Linh và rủ cô gái vào... nhà nghỉ để tâm sự.

Tuy nhiên, chị Linh nhất mực từ chối và lên xe máy định bỏ đi. Bất ngờ, Tráng giằng tay chị Linh lại và đánh cô gái trẻ rồi dụ dỗ ép vào nhà khu Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng.

Khi làm thủ tục thuê phòng, Tráng trấn an cô gái bằng thủ đoạn thuê phòng có hai giường ngủ.

Tuy nhiên, vừa lên tới phòng, Tráng lập tức khóa trái cửa phòng rồi cầm chìa khóa đi tắm. Sợ bạn trai hãm hại, chị Linh gọi điện xuống lễ tân cầu cứu. Phát hiện sự việc, Tráng giận giữ yêu cầu chị Linh gọi điện xuống lễ tân nói không có việc gì xảy ra. Sau đó, Tráng đe dọa, dụ dỗ chị Linh để thực hiện bằng được hành vi giao cấu.

Đinh Công Tráng (ảnh nhỏ - CAND) khi bị bắt vì hiếp dâm nữ nhân viên nhà hàng vào năm 2009.

Hôm sau (10/8/2009), trong khi Tráng ngủ say, chị Linh trốn khỏi nhà nghỉ và tới Công an phường sở tại tố cáo việc bị “yêu râu xanh” hiếp dâm.

Tiếp nhận đơn trình báo của chị Linh, kết hợp việc xác minh thông tin tại nhà nghỉ, Công an phường Bạch Đằng (quận Hai bà Trưng) và trinh sát Công an quận Hai Bà Trưng xác định đúng sự việc như trên nên đã vào cuộc truy bắt Tráng.

Tối cùng ngày, khi Tráng mò tới nhà hàng chị Linh làm việc thì bị Công an quận Hai Bà Trưng bắt giữ.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, ngoài tiền án hiếp dâm, Tráng còn có 1 tiền sự về hành vi gây rối trật tự nơi công cộng. Nam nghi phạm nghiện ma túy, thường xuyên lang thang về đêm và trộm cắp tài sản.

Khi bị công an triệu tập để điều tra về vụ án sát hại vợ chồng anh Trường và chị Hoa, ban đầu Tráng ngoan cố, quanh co, chối tội. Tuy nhiên, qua khám xét nhà Tráng, cơ quan điều tra thu giữ được con dao bầu trên đó có ADN của chị Hoa và Tráng.

Trước những tài liệu, chứng cứ cơ quan điều tra thu thập, Tráng đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội.