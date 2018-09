Thảm án giết 2 vợ chồng ở Hưng Yên: Công an địa bàn không tìm hiểu kỹ

Thứ Tư, ngày 05/09/2018 16:06 PM (GMT+7)

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết vụ thảm án giết 2 vợ chồng ở Hưng Yên, công an địa bàn đến hỏi vợ của nghi phạm Đinh Công Tráng là chồng có nhà không thì cô này được chồng dặn nói đi Hải Phòng, thế là công an địa bàn tin mà không tìm hiểu kỹ.

Sáng nay 5-9, tại phiên họp toàn thể của Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho biết vai trò của công tác nắm tình hình an ninh trật tự tại cơ sở là hết sức quan trọng nhưng trên thực tế chưa được làm tốt.

Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương - Ảnh: Bảo Trân

Theo Thứ trưởng Lê Quý Vương, muốn nắm được tình hình cơ sở thì lực lượng công an cơ sở phải tốt, đặc biệt là công an phường, xã, thị trấn. Vì vậy, trong sắp xếp tại tổ chức bộ máy của lực lượng công an, Bộ Công an coi trọng vấn đề ở cơ sở nên đưa ra nguyên tắc Bộ tinh gọn, tỉnh vững mạnh, huyện toàn diện và xã bám cơ sở.

Nêu vụ thảm án giết 2 vợ chồng tại khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên mới đây, tướng Lê Quý Vương cho rằng nếu như cơ sở nắm tình hình tốt thì cuộc điều tra sẽ nhanh chóng hơn.

"Công an ở cơ sở khi đến hỏi vợ đối tượng bị tình nghi xem chồng có nhà không thì cô vợ bảo chồng đi Hải Phòng mấy ngày rồi. Thực chất, nghi phạm đã dặn vợ trước, nếu ai hỏi thì bảo chồng đi Hải Phòng. Nhưng khi nghe cô vợ nói thế, cán bộ địa bàn lại không xem xét kỹ, sau này chúng tôi phải lật lại từng chút một để điều tra" - Thượng tướng Lê Quý Vương cho hay.

Thứ trưởng Bộ Công an cho biết Bộ Công an mong nhận được sự ủng hộ về chủ trương bố trí công an chính quy đảm nhận nhiệm vụ công an xã.

"Đây là thời điểm thuận lợi để thực hiện củng cố công an cơ sở vì Bộ Công an đang chủ trương sắp xếp bộ máy, dồn quân Bộ xuống tỉnh, tập trung cho huyện và xã, phường"- ông Vương chia sẻ.

Nghi phạm Đinh Công Tráng

Trước đó, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 17-8, tại khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đã xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 vợ chồng ông Đặng Văn Trường (SN 1977) và vợ là bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1978) tử vong.

Sau quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, nghi phạm vụ án là Đinh Công Tráng (SN 1977, ở khu phố An Bình, phường An Tảo, TP Hưng Yên).

Ngày 1-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Công Tráng về tội Giết người. Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định phê chuẩn quyết định này.

Tại cơ quan công an, Tráng khai, vào khoảng 0 giờ 15 phút ngày 17-8, Tráng đã đột nhập vào nhà vợ chồng bà Hoa - ông Trường để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Bị phát hiện, Tráng đã sử dụng dao bầu, loại có chuôi gỗ, lưỡi nhọn bằng kim loại mang theo đâm nhiều nhát vào người ông Trường, bà Hoa dẫn đến cả 2 người tử vong.

Theo cơ quan công an, Tráng có 1 tiền án về tội hiếp dâm, 1 tiền sự về gây rối trật tự công cộng, là người nghiện ma túy, thường xuyên đi lang thang về đêm và trộm cắp tài sản.