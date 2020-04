13 cô gái và 11 thanh niên “thác loạn” tại quán karaoke giữa mùa dịch Covid-19

Thứ Năm, ngày 09/04/2020 13:30 PM (GMT+7)

Qua kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện 13 cô gái cùng 11 thanh niên tụ tập trong quán karaoke Rubi có biểu hiện nghi vấn giữa dịch Covid-19.

Nguyễn Xuân Kiệm tại trụ sở công an

Ngày 9/4, Công an TP.Hà Nội cho biết Công an huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội vừa phát hiện một cơ sở kinh doanh karaoke cho khách tụ tập sử dụng ma túy trên địa bàn huyện.

Theo Công an TP.Hà Nội, khoảng 23h30 ngày 7/4, các đội nghiệp vụ Công an huyện Ứng Hòa phối hợp với Công an xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa kiểm tra hành chính quán karaoke Rubi ở thôn Nam Dương, xã Hòa Nam.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện có 4 phòng hát trong quán đang hoạt động, trong quán có 24 khách (11 nam, 13 nữ) có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Rubi.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 2,581 gam ketamin và một số tang vật khác có liên quan và đưa các đối tượng về trụ sở làm việc.

Qua điều tra, bước đầu Công an huyện Ứng Hòa đã làm rõ quản lý quán hát là Nguyễn Xuân Kiệm (SN 1990, trú tại xã Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội). Kiệm đã có hành vi bán trái phép chất ma túy cho khách đến sử dụng. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng xác định 6 đối tượng khác có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện Công an huyện Ứng Hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

