Hàng chục người lén lút vào căn nhà nhỏ lúc nửa đêm ở Long An

Thứ Năm, ngày 09/04/2020 11:57 AM (GMT+7)

Dù quy định không được tụ tập đông người để phòng, chống dịch Covid-19 nhưng hàng chục người cứ lén lút ra vào căn nhà nhỏ khiến công an sinh nghi.

Qua công tác nắm tình hình, đúng 0 giờ ngày 9-4, hàng chục trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An kết hợp Công an TP Tân An đồng loạt bao vây và ập vào một căn nhà ở ấp 2, xã Bình Tâm, TPTân An do Mai Thế Phương (SN 198) làm chủ.

Thời điểm các trinh sát bao vây và ập vào, có 38 đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu với quy mô lớn.

38 đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu vừa bị công an bắt quả tang

Tang vật thu giữ gồm 1 bộ lắc tài xỉu, 10 lá bài tây, 1 cục nam châm, 1 bộ phát wifi, 1 tivi, 1 laptop, 31 xe máy, 3 ôtô và 224.649.000 đồng.

Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành lập hồ sơ, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

