Lao xe vào công an phường ở chốt kiểm dịch Covid-19, thanh niên bị khởi tố

Thứ Tư, ngày 08/04/2020 21:20 PM (GMT+7)

Thấy cán bộ chốt kiểm dịch Covid-19 ra hiệu dừng xe để kiểm tra thân nhiệt, Vi Văn Thái đã tăng ga bỏ chạy và đâm xe vào phó trưởng công an phường đang làm nhiệm vụ tại chốt.

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 (Số liệu cập nhật lúc 10:10 09/04/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers (Số liệu cập nhật lúc09/04/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers Việt Nam Thế giới Mỹ Ý Đức Anh Ca nhiễm bệnh Ca tử vong Ca khỏi bệnh STT Tỉnh Ca nhiễm Ca tử vong Ca khỏi bệnh

Vi Văn Thái tại trụ sở công an.

Ngày 8/4, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Công an quận Kiến An, TP.Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ, khởi tố bị can đối với Vi Văn Thái (SN 1997, trú tại Đồng Lụm, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An).

Theo Công an TP.Hải Phòng, khoảng 23h50 ngày 5/4, tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 của phường Đồng Hòa, quận Kiến An làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch trước cửa nhà 113 đường Đồng Hòa, phường Đồng Hòa.

Lúc này, tổ công tác phát hiện Vi Văn Thái điều khiển xe mô tô Honda Wawe mang BKS: 16S5-0017 chở Vi Văn Cộc (SN 1988, trú tại Châu Lý, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) lưu thông trên đường Đồng Hòa nên đã ra hiệu để dừng xe kiểm tra thân nhiệt.

Tuy nhiên, Vi Văn Thái đã không chấp hành hiệu lệnh của cán bộ tổ công tác mà tăng ga bỏ chạy và đâm xe vào ông Phạm Minh Đông - phó trưởng Công an phường Đồng Hòa.

Sau khi bị đâm xe, ông Đông bị thương ngã xuống đường. Ngay sau đó, tổ công tác đã bắt giữ 2 đối tượng và đưa về trụ sở Công an phường Đồng Hòa làm việc.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19: - Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi. - Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác. - Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế. - Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 19003228 và 19009095.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/lao-xe-vao-pho-truong-ca-phuong-o-chot-kiem-dich-covid-19-tha...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/lao-xe-vao-pho-truong-ca-phuong-o-chot-kiem-dich-covid-19-thanh-nien-nhan-ket-dang-1077099.html