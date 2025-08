Bất ngờ nhận được hình ảnh 'nhạy cảm' rồi bị tống tiền

Ngày 4-8, Công an phường Phước Long (Đồng Nai) thông tin đơn vị vừa ngăn chặn kịp thời hai vụ lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của người dân trên địa bàn.

Theo đó, ngày 3-8, anh D (37 tuổi, ngụ phường Phước Long) nhận được cuộc điện thoại của một người lạ nói anh mở app Rakuten Viber Mesenger để nhận tin nhắn. Khi anh D mở tin nhắn thì có file đính kèm hình ảnh và video khoả thân có khuôn mặt của anh.

Nạn nhân D trình báo cơ quan công an. Ảnh: CA

Người lạ yêu cầu anh D chuyển 12 triệu đồng vào một tài khoản nếu không sẽ bị tán phát các hình ảnh, video nói trên trên khắp các nền tảng mạng xã hội.

Nghi vấn, anh D đã trình báo cơ quan công an phường. Tại đây, lực lượng công an đã giải thích về việc nhóm lừa đảo đã chỉnh sửa, cắt ghép khuôn mặt nạn nhân vào một số video nhằm lừa đảo.

Cùng ngày, ông C (65 tuổi, ngụ phường Phước Long) bị nhóm lừa đảo gọi điện đến truy vấn về việc số điện thoại của ông sẽ bị khoá hai chiều do nghi vấn chiếm đoạt tiền từ thiện với số tiền 50 triệu đồng. Nhóm này yêu cầu ông C phải chuyển khoản số tiền đã chiếm đoạt sẽ không bị khoá thuê bao điện thoại.

Sau khi nắm thông tin, Công an phường Phước Long đã khuyên ngăn và giải thích cho ông C về các hành vi lừa đảo của nhóm tội phạm trên không gian mạng.