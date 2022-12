100 cảnh sát đột kích sới bạc lớn ở Hậu Giang

Đường dây đánh bạc do Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá.

Các đối tượng liên quan.

Sau khi thời gian theo dõi, nắm bắt quy luật hoạt động của đường dây đánh bạc, ngày 11/12, 11 Tổ công tác với hơn 100 CBCS tham gia đã đồng loạt thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và thực hiện lệnh khám xét đối với 11 đối tượng trong đường dây đánh bạc tại các huyện Châu Thành A, Châu Thành và huyện Phụng Hiệp.

Qua khám xét, cơ quan Công an thu giữ gần 500 triệu đồng tiền mặt, trên 50 ĐTDĐ, máy tính bảng và laptop, thẻ ATM, sổ sách liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận thực hiện hành vi đánh bạc trên các trang cá cược bóng đá và đá gà qua mạng Internet cũng như mua bán số lô, số đề các đài miền Nam, miền Bắc.

Cơ quan Công an khám xét nơi ở của các đối tượng.

Cơ quan điều tra thống kê số tiền đánh bạc của các đối tượng là khoảng 200 tỷ đồng và đã ra quyết định tạm giữ hình sự 9 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Các đối tượng trong đường dây đánh bạc này hoạt động rất tinh vi, móc nối với một số đối tượng ở các tỉnh, thành khác, lập các nhóm kín trên mạng xã hội để liên lạc, nhằm đối phó với cơ quan Công an.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đang mở rộng điều tra vụ án, đồng thời đề nghị những liên quan đến đường dây đánh bạc trên đến cơ quan Công an đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/100-canh-sat-dot-kich-soi-bac-lon-o-hau-giang--i677701/