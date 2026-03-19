'Đột nhập' biệt thự cổ 100 tuổi - trụ sở mới cực chill của NVH Thanh niên

Nằm cách Hồ Con Rùa hơn 100 m, khuôn viên rộng hơn 5.000 m2 của địa điểm mới nhanh chóng gây chú ý với kiến trúc biệt thự cổ điển châu Âu, được nhiều người ví như một "lâu đài cổ tích" giữa trung tâm thành phố.

Công trình được xây dựng từ thập niên 1930, từng là biệt thự của một giám đốc công ty xăng dầu trước năm 1975. Sau đó, nơi đây lần lượt được sử dụng làm cơ sở của Đại học RMIT Việt Nam và Trường mầm non Thế giới Mặt trời (Little Em’s Preschool), trước khi bị bỏ trống gần ba năm.

Tòa nhà chính gồm một trệt, một lầu, nổi bật với mái ngói đỏ dốc cao, các cửa vòm lớn, cùng hai tháp tròn có mái chóp nhọn đặc trưng. Toàn bộ công trình được sơn lại màu vàng kem, giữ nguyên gần như toàn bộ kiến trúc ban đầu, từ hệ gạch lát đến các chi tiết hoa văn.

"Chúng tôi chủ yếu tôn tạo phần ngoại thất, giữ nguyên cấu trúc cũ để bảo tồn giá trị kiến trúc", ông Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên TP HCM, cho biết.

Ông Phúc cho biết trong khuôn viên có nhiều cây xanh được cho là hơn 100 năm tuổi. Thời gian tới, Nhà văn hoá Thanh niên dự kiến mời các chuyên gia thẩm định niên đại và tìm hiểu lịch sử công trình, nhằm cung cấp thêm thông tin cho người dân và khách tham quan.

So với trụ sở cũ tại số 4 Phạm Ngọc Thạch, không gian mới nhỏ hơn, với khoảng 1.500 m2 dành cho khu làm việc, phòng học và đào tạo. Tuy vậy, đơn vị vẫn duy trì các lớp kỹ năng, hoạt động câu lạc bộ và chương trình dành cho giới trẻ như câu lạc bộ bắn cung.

Theo ông Phúc, tòa nhà có nhiều phòng, đủ phục vụ các hoạt động quy mô vừa và nhỏ. Các sự kiện lớn về nghệ thuật, giải trí sẽ được phối hợp tổ chức tại các địa điểm khác trong thành phố.

Không gian mới được định hướng trở thành nơi giao lưu tri thức, học tập và kết nối nhẹ nhàng cho cộng đồng trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp.

Bên trong, các phòng giữ nguyên cấu trúc cũ, được nâng cấp thêm hệ thống điều hòa và cửa kính, đáp ứng nhu cầu học tập của thế hệ trẻ. Các dãy lớp học xung quanh sân được thiết kế thoáng đãng, kết hợp giữa nét cổ kính và tiện nghi hiện đại.

Phía trước là khoảng sân rộng rợp bóng cây, tạo cảm giác như "ốc đảo nhỏ" giữa lòng đô thị. Một xe cà phê cùng các bộ bàn ghế đặt dưới tán cây trở thành điểm dừng chân quen thuộc cho nhiều bạn trẻ.

Huy Hoàng, 23 tuổi, chọn nơi này để nghỉ trưa, đọc sách và uống cà phê. "Không ngờ giữa trung tâm thành phố lại có không gian nhẹ nhàng như vậy. Có lẽ sắp tới sẽ rất đông bạn trẻ ghé qua", anh nói.

Hiểu Phương, 22 tuổi, cho biết bất ngờ với không gian mới: "Thiết kế đẹp, thoáng và nhiều ánh sáng tự nhiên, rất hợp để học tập và chụp hình. Địa điểm lại gần chỗ cũ nên đi lại thuận tiện".