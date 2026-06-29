Con đường phủ kín hoa tường vi trong công viên ở Hà Nội

Từ đầu tháng 6, khi hoa tường vi nở rộ, Công viên Thực vật cảnh Việt Nam ở xã Đại Thanh thu hút nhiều khách đến chụp ảnh.

Con đường này nổi tiếng từ 3-4 năm qua nhờ hai hàng cây tường vi nở hoa màu tím hồng mỗi khi vào mùa.

Công viên do một đơn vị tư nhân quản lý, đưa vào hoạt động từ năm 2013 với diện tích khoảng 5 ha. Ông Đào Mạnh Hùng, chủ công viên, cho biết muốn xây dựng nơi này thành không gian giáo dục cộng đồng. Thông qua việc chụp ảnh và tương tác, người dân làm quen với thực vật, từ đó sưu tầm và trồng cây tại không gian sống, góp phần cải thiện môi trường đô thị.

Con đường dài hơn 200 m, trồng gần 200 cây với các màu hoa gồm tím, hồng, đỏ và trắng. Đây là trục cảnh quan chính, thiết kế mô phỏng không gian đường quê.

Chiều cao cây được khống chế để khách tham quan tiếp cận gần với hoa. Con đường được bố trí theo trục Bắc - Nam nhằm tận dụng ánh sáng xiên buổi sáng (hướng Đông) và ánh sáng đậm buổi chiều (hướng Tây), phục vụ nhu cầu chụp ảnh.

Ông Hùng cho biết thiết kế này được đúc kết từ kinh nghiệm 43 năm theo đuổi nhiếp ảnh và thực vật học của ông.

Vào cuối tuần, công viên đón hơn 200 lượt khách mỗi ngày. Trong các ngày còn lại, lượng khách thưa hơn, tập trung chủ yếu vào khung giờ từ 6h đến 9h và sau 16h30.

Chị Thùy Anh (váy đỏ) cho biết đã ba năm liên tiếp tới vì "ở Hà Nội không có chỗ nào đẹp bằng". Trong lần ghé thăm này cùng nhóm bạn 4 người, chị thuê thợ ảnh với giá 350.000 đồng một người. Nhóm chụp hình trong hai tiếng tại nhiều điểm trong công viên. "Hoa năm nay nở rộ hơn năm ngoái", chị Thùy Anh nói và cho biết muốn thực hiện bộ ảnh vì có thông tin công viên sẽ dừng hoạt động vào năm sau.

Chị Vũ Thị Hồng Tươi cùng chồng tổ chức các tour chụp ảnh quanh Hà Nội, cho biết lượng khách quan tâm đến đường hoa tường vi tăng từ đầu tháng 6. Từ ngày 19/6 đến nay, vợ chồng chị thường xuyên kín lịch chụp ảnh tại công viên này.

Công viên quy tụ gần 2.000 loài cây, được ông Hùng phân loại thành các nhóm theo chức năng cảnh quan như: cây ăn quả, hoa hồng, cây thảm nền, cây đường viền, cây dây leo, cây tâm linh và cây nội thất.

"Tường vi là điểm nhấn nhưng còn nhiều điều để khám phá tại đây", ông nói.

Tường vi (tên khoa học: Lagerstroemia indica, họ bằng lăng - Lythraceae) là loài cây cảnh phổ biến, có nguồn gốc từ các quốc gia châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ. Tại Việt Nam, cây phát triển tốt ở Hà Nội, Đà Lạt và Sơn La.

Tường vi là cây thân gỗ nhỏ hoặc dạng bụi, cao 1-3 m. Thân và cành có màu nâu đậm, vỏ nhẵn, phân nhiều nhánh. Cây rụng lá vào mùa đông và bắt đầu ra lá mới vào mùa xuân.

Hoa tường vi mọc thành chùm hình chùy ở đầu cành, đường kính mỗi hoa khoảng 3 cm. Hoa có 6 cánh mỏng, thường nở từ tháng 2 đến tháng 6-7. Loài cây này có nhiều màu sắc như hồng, đỏ, tím, trắng, vàng và có hương thơm nhẹ.

Ông Hùng xác nhận thông tin về khả năng đơn vị này dừng hoạt động vào năm tới nhưng chưa quyết định chính thức. Hiện nay, một số khu vực trong công viên đã xuống cấp do thiếu kinh phí duy tu.