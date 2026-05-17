Nét hoang sơ huyền bí của “thiên đường xanh” Hòn Cau hút du khách mùa du lịch hè

Chỉ mất khoảng 30 - 40 phút xuất phát từ Phước Thể hoặc Liên Hương, du khách đã đặt chân lên đảo nhỏ xinh đẹp Hòn Cau. Thông thường sau mỗi dịp Tết, nhiều gia đình, nhóm bạn trong và ngoài tỉnh đăng ký đi tour đảo Hòn Cau bắt đầu tăng. Đặc biệt, khoảng tháng 4, 5, trời êm, du lịch biển đảo sẽ đông khách hơn.

Hòn Cau là 1 trong 16 khu bảo tồn biển của Việt Nam, không chỉ đẹp về cảnh quan thiên nhiên mà còn được đánh giá cao về đa dạng sinh học, thể hiện sự đa dạng của thủy sinh vật, động vật đáy, rong, cỏ biển, san hô, cá, động vật không xương sống, thú, chim, bò sát, rùa biển… Tháng 7/2023, thắng cảnh Hòn Cau được xếp hạng di tích cấp tỉnh.

Du khách tạo dáng trên bãi đá.

Hiện có rất nhiều cá nhân, đơn vị làm tour Hòn Cau, lịch trình tham quan khá cụ thể và hấp dẫn, du khách không cần phải lo lắng quá nhiều về phương tiện di chuyển cũng như ăn uống tại đảo. Ngoài ra, du khách còn được trải nghiệm lặn ngắm quần thể san hô đa dạng với hơn 234 loài, chèo sup, thưởng thức hải sản tươi ngon…

Thuyền thúng - vật dụng thân thuộc của những ngư dân bám trụ trên hòn đảo nhỏ này.

Đền thờ thần Nam Hải – nơi tàu thuyền đánh cá đi ngang đảo thường ghé vào thắp nén hương cầu an. Dịp rằm tháng 4 Âm lịch hằng năm, ở đây sẽ diễn ra lễ hội cầu ngư thu hút đông đảo dân địa phương và du khách đến cúng kính, tham quan.

Hòn Cau là 1 trong 16 khu bảo tồn biển của Việt Nam và là 1 trong 3 khu bảo tồn có rùa lên đảo đẻ trứng.

Hòn Cau có diện tích khoảng 140 ha, hoàn toàn tách biệt với đất liền, được du khách ví von như “thiên đường xanh” vì sở hữu khung cảnh hoang sơ tuyệt đẹp.

Du khách lặn ngắm san hô.

Một du khách đến từ tỉnh Tây Ninh cho biết, nước ở biển ở đây trong xanh, hải sản tươi ngon. Ngoài ra, còn được trải nghiệm lặn ngắm quần thể san hô, chèo sup. Nếu có dịp, sẽ cùng bạn bè quay lại hòn đảo này.

Đa số du khách thích lưu trú, trải nghiệm bằng cách cắm trại, ngủ qua đêm.

Một trong hai hộ gia đình sinh sống lâu đời trên Hòn Cau.

Du khách thả bộ trên đảo tìm đến các điểm check-in thú vị như: hang Yến, hang Ba Hòn, giếng Gia Long...

Ngoài việc buôn bán phục vụ nhu cầu du khách, người dân ở đây còn đan lưới để đánh bắt hải sản.

Ngoài hệ thống điện năng lượng mặt trời, hệ thống lọc nước mặn cũng đáp ứng phần nào nhu cầu nước sinh hoạt tại đây. Đơn vị kinh doanh du lịch trên đảo này cho biết, mỗi giờ hoạt động, hệ thống máy lọc sẽ cho ra 750 lít nước sinh hoạt.