Việt Nam vào top 5 điểm đến lý tưởng cho du lịch dài ngày

Trong số phát hành tháng 4/2026, tạp chí du lịch Drift Travel của Canada đã công bố danh sách 5 điểm đến đáng giá cho những chuyến du lịch dài ngày trên thế giới. Việt Nam góp mặt trong danh sách này với những đánh giá tích cực về tiềm năng mang đến một hành trình khám phá lý tưởng dành cho du khách quốc tế, đặc biệt là nhóm khách có nhu cầu lưu trú dài ngày và mong muốn cảm nhận trọn vẹn bản sắc của một quốc gia.

Việt Nam đậm đà bản sắc văn hóa, sở hữu nhiều thắng cảnh đẹp mắt vươn tầm quốc tế, đang là sự lựa chọn hàng đầu cho các du khách tìm kiếm trải nghiệm du lịch sâu sắc. Ảnh: Getty Images.

Theo Drift Travel, khác với những chuyến đi ngắn ngày thường bị chi phối bởi danh sách các điểm “check-in” dày đặc, các kỳ nghỉ dài ngày sẽ mang đến cho du khách một góc nhìn hoàn toàn mới với những trải nghiệm khác biệt. Khi không bị áp lực về thời gian, du khách có cơ hội tận hưởng thiên nhiên một cách trọn vẹn, hòa nhập vào nhịp sống bản địa và cảm nhận rõ rệt sự kết nối giữa các vùng đất. Việt Nam, theo nhận định của ấn phẩm này, là một trong những điểm đến hiếm hoi hội tụ đầy đủ những yếu tố như vậy.

Du khách nước ngoài mặc áo dài, chụp ảnh bên những chiếc đèn lồng rực rỡ tại phố cổ Hội An. Ảnh: Pexels.

Điểm đặc biệt khiến Drift Travel đánh giá cao Việt Nam là khả năng tạo nên một hành trình khám phá xuyên suốt từ Bắc vào Nam mà không nhiều quốc gia trong khu vực có được. Sự đa dạng địa lý trải dài từ những dãy núi hùng vĩ ở vùng Tây Bắc tới châu thổ sông Cửu Long tạo điều kiện cho du khách trải nghiệm nhiều kiểu cảnh quan và khí hậu chỉ trong một chuyến đi.

Đáng chú ý, thay vì lựa chọn những chuyến bay rời rạc liên tục giữa các điểm đến, du khách hoàn toàn có thể di chuyển dọc đất nước bằng chuyến tàu Thống Nhất, hay còn gọi là tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Hành trình bắt đầu từ Hà Nội hoặc TP.HCM và đi về phía còn lại được Drift Travel đánh giá là phương thức giúp chuyến đi trở nên tự nhiên, thuận tiện và dễ dàng khám phá hơn. Đồng thời, đây cũng là một trải nghiệm văn hóa đặc thù mà du khách nên thử trên tuyến đường sắt xuyên Việt này, khi tàu hỏa không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn mở ra những lát cắt đời sống sinh động của người Việt ngay trong từng khoang tàu.

Đoàn tàu Thống Nhất di chuyển qua cánh đồng trồng thanh long ở tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ). Ảnh: Huy Nguyễn.

Bên cạnh đó, Drift Travel cũng gợi ý một loạt “điểm chạm” văn hóa và thiên nhiên mà du khách quốc tế nên dành thời gian khám phá trên hành trình dọc Việt Nam.

Hà Nội được mô tả như một “bảo tàng sống”, nơi du khách có thể tản bộ qua khu phố cổ với những con phố nghề truyền thống mang đậm dấu ấn lịch sử. Văn hóa cà phê đặc trưng, từ cà phê trứng cho tới những quán cóc vỉa hè, cũng được ấn phẩm này nhắc đến như một phần không thể tách rời khỏi nhịp sống Thủ đô, là nơi du khách có thể chậm lại để quan sát và cảm nhận.

Khung cảnh cổ kính trước Nhà thờ Lớn Hà Nội. Ảnh: Pexels.

Tiếp tục hành trình về miền Trung, Cố đô Huế hiện lên như một không gian trầm mặc, nơi lưu giữ giá trị di sản qua kiến trúc cung đình, dòng sông Hương thơ mộng và nền ẩm thực tinh tế bậc nhất Việt Nam. Đây là điểm dừng được Drift Travel khuyến khích du khách dành thời gian lâu hơn để cảm nhận chiều sâu lịch sử thay vì chỉ lướt qua như một điểm “check-in” thông thường.

Du khách đến viếng Khiêm Lăng, một trong những di tích lịch sử quan trọng thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.

Ở phía Nam, TP.HCM được khắc họa như một đô thị hiện đại, năng động nhưng vẫn đan xen những lớp ký ức lịch sử tại các hội quán cổ và những khu chợ truyền thống lâu đời. Sự đối lập giữa các tòa nhà chọc trời và những công trình kiến trúc thuộc địa, giữa nhịp sống đêm sôi động và những góc phố cổ kính, là điểm hấp dẫn riêng có của thành phố này.

Khu vực Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh phía trước tòa nhà UBND Thành phố. Ngay trung tâm phường Sài Gòn sống động, du khách có thể cảm nhận nét đẹp giao hòa giữa di tích kiến trúc thời Pháp thuộc và các công trình cao ốc hiện đại. Ảnh: Phạm Quỳnh Nga.

Bên cạnh 3 đô thị lớn, Drift Travel đặc biệt đề cao những điểm đến mang đậm dấu ấn thiên nhiên như Sa Pa và Hạ Long. Đó là khung cảnh ngoạn mục của núi non hùng vĩ vùng Tây Bắc với những thửa ruộng bậc thang trải dài, của đại dương mênh mông cùng những khối núi đá vôi sừng sững giữa biển. Tất cả làm nên bức tranh thiên nhiên tuyệt vời, giúp Việt Nam tạo dấu ấn sâu đậm trên bản đồ thế giới.

Việc một tạp chí du lịch uy tín tại Canada như Drift Travel xếp Việt Nam vào top 5 điểm đến đáng giá cho du lịch dài ngày được xem là tín hiệu tích cực cho ngành du lịch trong giai đoạn cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các điểm đến trong khu vực. Khác với những danh sách “điểm đến nhanh” thường mang tính trào lưu nhất thời, các đánh giá liên quan đến trải nghiệm dài ngày thường hướng tới nhóm du khách chi tiêu cao, có thời gian lưu trú lâu hơn và quan tâm sâu sắc đến văn hóa, ẩm thực, di sản địa phương.

Đây cũng là nhóm du khách mà ngành du lịch Việt Nam đang nỗ lực thu hút thông qua việc đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao chất lượng dịch vụ tại các trung tâm du lịch lớn. Sự ghi nhận từ truyền thông quốc tế, đặc biệt từ những thị trường xa như Bắc Mỹ, được kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam tới đông đảo du khách tiềm năng trên toàn cầu.

Việc tạp chí du lịch uy tín tại Canada như Drift Travel xếp Việt Nam vào top 5 điểm đến đáng giá cho du lịch dài ngày được xem là tín hiệu tích cực cho ngành du lịch trong giai đoạn cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các điểm đến trong khu vực. Ảnh: Galitskaya.

Với hành trình khám phá liền mạch từ Bắc vào Nam, sự phong phú về cảnh quan, chiều sâu văn hóa và những trải nghiệm khó tìm thấy ở các quốc gia khác, Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế của mình như một đất nước không chỉ dành cho những chuyến đi ngắn ngày, mà còn là lựa chọn lý tưởng cho những hành trình dài hơi của du khách quốc tế. Trong bối cảnh xu hướng du lịch chậm đang lên ngôi, đánh giá của Drift Travel càng cho thấy Việt Nam có nhiều dư địa để phát triển dòng sản phẩm phù hợp với nhu cầu mới của thị trường khách quốc tế có khả năng chi tiêu cao.