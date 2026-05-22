Vẻ hoang sơ hiếm có đưa du khách như lạc vào 'kim tự tháp Ai Cập' ở Gia Lai

Những năm gần đây, dốc Vạn Long (làng Kueng Xí Nghiệp, xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai) thu hút sự chú ý của người dân và du khách bởi vẻ đẹp hiếm có.

Dốc Vạn Long thu hút sự chú ý của nhiều du khách. Ảnh: Trần Hoàn

Ông Bùi Văn Cường, người dân địa phương, cho biết dốc Vạn Long trước đây có tên là dốc Lưng Bò. Đây từng là con đường mòn nhỏ để người dân và trẻ em trong làng đi rẫy, chăn thả gia súc. Đến năm 2010, xã Hbông (cũ) đã bạt sườn đồi, mở rộng đường để người dân đi lại thuận tiện hơn.

Theo ông Cường, sau nhiều năm chịu tác động của mưa gió, các vách đất bị xói mòn mạnh, dần hình thành nên những hình thù kỳ lạ. Về sau, do xuất hiện nhiều đường nét giống hình rồng nên người dân gọi là dốc Vạn Long. Toàn bộ cảnh quan này không phải công trình nhân tạo mà là kết quả của quá trình xâm thực và sạt lở tự nhiên.

Dốc Vạn Long có chiều dài khoảng 250m, trong đó đoạn có hình ảnh giống họa tiết kỳ lạ dài khoảng 100m. Điểm đặc biệt của dốc Vạn Long nằm ở sự bào mòn không đồng đều của thiên nhiên. Về mùa mưa, dòng nước từ trên đỉnh đồi đổ xuống liên tục, khoét sâu vào vách đất, cuốn trôi những lớp đất mềm tạo thành hang hốc, khe rãnh và những cột đất thẳng đứng nằm san sát nhau như dấu tích của những đền đài cổ xưa.

Toàn bộ cảnh quan này không phải công trình nhân tạo mà là kết quả của quá trình xâm thực và sạt lở tự nhiên. Ảnh: Trần Hoàn

Ở nhiều góc nhìn cận cảnh, các khối đất còn mang hình dáng như những cây nấm lớn với phần đỉnh xòe rộng như chiếc vương miện. Từ các rãnh sâu, những tháp đất sét nhô cao, thu nhỏ dần về phía trên, tạo thành các chóp nón tựa hình kim tự tháp. Cấu trúc tầng tầng, lớp lớp của vách đất càng làm tăng thêm vẻ cổ kính, hoang sơ và huyền bí cho thắng cảnh này.

Cùng nhóm bạn đến tham quan, ông Đào Thương (86 tuổi, trú tại Pleiku) nhận xét: “Đây là một tác phẩm độc đáo do thiên nhiên tạo ra. Khi cùng bạn bè có mặt tại đây, tôi rất ngỡ ngàng bởi những đường nét và hình thù gợi liên tưởng đến các họa tiết, kiến trúc của kim tự tháp Ai Cập".

Theo ông Thương, điểm đến này cần được tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức bảo vệ cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường nhằm từng bước phát triển thành điểm du lịch hấp dẫn.

Cấu trúc hang hốc, tầng lớp của vách đất làm tăng thêm vẻ hoang sơ và huyền bí cho thắng cảnh dốc Vạn Long. Ảnh: Trần Hoàn

Trao đổi với VietNamNet, ông Võ Văn Sơn, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Ia Hrú cho biết, dốc Vạn Long không chỉ là một hiện tượng địa chất độc đáo mà còn là kiệt tác nghệ thuật bằng đất mà thiên nhiên ưu ái ban tặng cho địa phương.

Theo ông Sơn, trước mắt địa phương đang triển khai các biện pháp bảo vệ nguyên trạng nhằm giữ gìn cảnh quan tự nhiên và hạn chế những tác động làm biến đổi địa hình.

Trong thời gian tới, Phòng Kinh tế sẽ nghiên cứu cắm biển chỉ dẫn, đồng thời san gạt, chỉnh trang đoạn đầu dốc để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách đến tham quan, khám phá thắng cảnh độc đáo này.