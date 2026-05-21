Du khách bị voi giẫm chết trong khu du lịch ở Ấn Độ

Tai nạn xảy ra hôm 18/5 tại trại voi Dubare Elephant Camp, huyện Kodagu, bang Karnataka, miền Nam Ấn Độ. Nạn nhân 33 tuổi, đến từ thành phố Chennai, đang đứng cạnh bờ sông Cauvery cùng chồng con và nhiều du khách khác, theo dõi voi tắm.

Ban quản lý trại voi cho biết hai con voi đã thuần dưỡng tên Kanchan và Marthanda bất ngờ lao vào đánh nhau. Trong lúc giao chiến, con Marthanda ngã xuống dòng nước nông, đè lên người nữ du khách.

Video tại hiện trường cho thấy nạn nhân bị mắc kẹt dưới nước, liên tục bị con voi vô tình giẫm trúng khi nó cố gắng đứng dậy, trong lúc con voi còn lại vẫn tiếp tục tấn công đối phương. Các quản tượng bất lực trong việc can ngăn. Chồng và con của nạn nhân may mắn thoát thân trong cảnh hỗn loạn.

Bộ trưởng Rừng, Sinh thái và Môi trường bang Karnataka, ông Eshwar B Khandre, mô tả vụ việc "gây sốc" và yêu cầu điều tra, đồng thời ngăn chặn các sự cố tương tự.

Chính quyền bang Karnataka ngay sau đó ban hành quy định an toàn mới. Theo đó, du khách chỉ được phép quan sát hoạt động tắm voi từ khoảng cách tối thiểu 30 m tại tất cả trại voi trong bang. Giới chức nghiêm cấm du khách chạm vào vòi, cho voi ăn, tắm cùng voi hoặc chụp ảnh selfie gần chúng.

Những con voi được đưa xuống tắm trên sông Cauvery tại trại voi Dubare Elephant Camp. Ảnh: Dubare Elephant Camp

Trại Dubare nuôi giữ số lượng voi lớn nhất bang Karnataka và nổi tiếng với mô hình cho phép khách du lịch tiếp cận động vật ở khoảng cách gần.

Một quan chức ngành lâm nghiệp địa phương cho biết việc voi xung đột trong các trại nuôi không hiếm gặp, nhưng Dubare là nơi dễ xảy ra sự cố do trại có số lượng voi lớn nhất trong khi du khách đứng quá gần.

"Voi có thể vui đùa nhưng cũng dễ trở nên hung hãn, mất kiểm soát. Trước đây, quản tượng và người chăm sóc từng thiệt mạng tại đây", quan chức này nói.

Năm 2019, trại voi này từng phải đóng cửa sau khi con voi tên Gopi bỏ chạy trong thời kỳ động dục, buộc lực lượng kiểm lâm phải di dời đàn voi và phong tỏa khu vực. Tuy nhiên, dưới áp lực từ các bên liên quan và giới chính trị, trại sau đó đã hoạt động trở lại.

Các tổ chức bảo tồn từ lâu đã lên tiếng cảnh báo tình trạng khai thác thương mại voi tại Ấn Độ phục vụ du lịch, lễ hội và nghi lễ đền chùa. Theo luật pháp nước này, việc săn bắt, buôn bán hoặc làm hại voi là bất hợp pháp, song voi nuôi nhốt vẫn xuất hiện phổ biến tại các bang Kerala, Karnataka và Rajasthan.

Theo tổ chức In Defence of Animals USA, Ấn Độ hiện sở hữu khoảng 60% quần thể voi châu Á, với khoảng 3.500 con đang sống trong điều kiện nuôi nhốt. Tổ chức Wildlife SOS cho biết nhiều con voi bị ép sống trong môi trường căng thẳng với tiếng ồn đám đông, thời gian làm việc kéo dài và phải chịu tổn thương nghiêm trọng về cả thể chất lẫn tâm lý do các biện pháp huấn luyện bạo lực.

Hồi tháng 4, vụ tai nạn tương tự xảy ra tại ngôi đền ở huyện Ernakulam, bang Kerala. Một con voi nuôi nhốt bất ngờ nổi điên, tấn công các phương tiện và hất tung nhiều ôtô khiến một tài xế thiệt mạng, một quản tượng bị thương.

Voi tại khu du lịch sinh thái Dubare Elephant Camp. Ảnh: Dubare Elephant Camp

Trại voi Dubare nằm bên sông Cauvery, cách thành phố Bangalore khoảng 250 km, từng là trung tâm huấn luyện voi phục vụ lễ hội Mysore Dasara. Nhiều năm qua, mô hình du lịch sinh thái tiếp xúc gần tại đây liên tục gây tranh cãi vì lo ngại ảnh hưởng đến phúc lợi động vật và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách.